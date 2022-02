Erste Lockerungen in unserem Corona-Alltag kommen nun doch früher als erwartet. Am Dienstag zur Mittagszeit verkündet die Landesregierung überraschend, dass die 3G-Pflicht im Einzelhandel ab Mittwoch, 9. Februar, in der derzeit geltenden Alarmstufe abgeschafft wird. Bisher hatte nur derjenige Zutritt in Parfümerien, Bekleidungsgeschäfte oder Handlungen für Bürobedarf (also all jene Geschäfte, die nicht zum täglichen Bedarf zählen) der einen Nachweis für eine Impfung,