Die Sonne scheint pünktlich zu den Osterferien, die Winnender zieht es wieder auf die Marktstraße. Zum Einkaufen, Sonnenbaden oder um ein leckeres Eis in der Waffel oder im Becher zu genießen. Was kostet eine Kugel und welche Geschmacksrichtungen sind am beliebtesten? Wir haben uns umgesehen.

Mit dem neu eröffneten Café La Tea gibt es eine weitere Gelegenheit in der Innenstadt, um sich mit der süßen Schleckerei etwas abzukühlen. „Wir haben zehn verschiedene Sorten“,