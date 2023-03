Eltern, aufgepasst! Anmeldefrist für Kitas in Winnenden läuft bald ab

Kinder, die im kommenden Kindergartenjahr eine kommunale oder kirchliche Kindertageseinrichtung besuchen sollen, sollten bis Donnerstag, 23. März, angemeldet werden. Darauf weist die Stadt Winnenden in einer Pressemitteilung hin. Neben Kitas mit einer täglichen Öffnungszeit von sechs Stunden (30 Stunden pro Woche) bieten einzelne Einrichtungen auch flexible Öffnungszeiten an. In diesen Kinderhäusern (Kinderhaus Schafweide, Kinderhaus Burgeräcker, Kinderhaus Seewasen, Kinderhaus Adelsbach) ist eine Ganztagsbetreuung mit Mittagessen möglich. Im Gretel-Nusser-Kinderhaus werden Betreuungszeiten von 30 oder 35 Stunden in der Woche oder eine Ganztagesbetreuung angeboten.

Zudem gibt es im Kindergarten Höfen II die Möglichkeit einer Betreuung von sechs Stunden täglich (30 Stunden wöchentlich) oder einer Ganztagsbetreuung (40 Stunden wöchentlich). Der Waldkindergarten in Breuningsweiler bietet Öffnungszeiten von sechs Stunden täglich an. Im Kinderhaus Birkmannsweiler II können Kinder von 7 bis 14 Uhr und im Kindergarten Breuningsweiler von 7.30 bis 14.30 Uhr betreut werden.

Kleinkindgruppen für Kinder bis drei Jahre

Außerdem unterhält die Stadt Kleinkindgruppen (Krippen) für Kinder von einem bis drei Jahren. Diese befinden sich in den Kinderhäusern Baach, Birkmannsweiler II und Körnle I. Ansonsten gibt es eine Kleinkindgruppe in der Elisabeth-Selbert-Straße im Wohngebiet Lange Weiden und die Krippe Striebelsee im Hungerberg. Die kirchlichen Träger bieten Kleinkindbetreuungen im Kindergarten Hertmannsweiler, Marie-Huzel-Kindergarten, Sankt-Martin-Kindergarten, Maximilian-Kolbe-Kindergarten mit einer Betreuung bis zu sieben Stunden in der Krippe und im Kindergarten an.

Ganztagsbetreuungen in der Kleinkindgruppe sind im Kinderhaus Schafweide, Kinderhaus Seewasen, in der Krippe Schloss Winnenden, in den Rems-Murr-Kliniken in der Krippe Zipfelbach, im Kinderhaus Adelsbach und unter der kirchlichen Trägerschaft im Paul-Schneider-Kindergarten möglich.

Zusätzlich können Zweijährige in altersgemischten Gruppen betreut werden. Dies wird bei den kirchlichen Einrichtungen im Christophorus-Kindergarten angeboten. Bei der Stadt befindet sich eine altersgemischte Gruppe im Kinderhaus Pfützen und im Kindergarten Breuningsweiler.

Weitere Infos gibt’s auf www.winnenden.de, Bildung & Betreuung, Kindertageseinrichtungen. Über den Verein Tageseltern Winnenden und Umgebung (Mühltorstraße 25) wird eine Betreuung durch Tagespflegepersonen angeboten. Nähere Informationen unter 0 71 95/97 93 78 oder auf https://www.tageseltern-winnenden.de/.

Anmeldeformulare für die städtischen Einrichtungen sind in den Kitas und an der Info-Theke im Rathaus und beim Amt für Jugend und Familien im Zimmer 113, 114 und 109 erhältlich und können auch dort wieder abgegeben werden. Außerdem ist das Anmeldeformular auf www.winnenden.de herunterzuladen. Bei den kirchlichen Trägern liegen die Anmeldeunterlagen in den Einrichtungen vor.