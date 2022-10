Eltern-Problem: Schicke ich mein Kind trotz Schniefnase in Kita oder Schule?

Der Herbst ist da, es kratzt im Hals, die Nase läuft. Erkältungen gehören zur kalten Jahreszeit dazu – und sind zum Glück oft nach ein paar Tagen überstanden. Viele Eltern tun sich allerdings schwer mit der Entscheidung: Schicke ich mein Kind trotz Schniefnase in die Schule (bzw. Kita) oder muss es sich zu Hause auskurieren? Pauschal ist diese Frage nicht zu klären, sagt der Winnender Kinderarzt Dr. med. Michael Hoffmann. Es gibt allerdings Faustregeln und Hinweise der Betreuungseinrichtungen, an denen sich Mütter und Väter orientieren können. Und, beruhigt der Mediziner: Eltern lernen dazu, werden souveräner, wissen ihr Kind immer besser einzuschätzen.

Bei Fieber gilt: Das Kind sollte zu Hause bleiben und sich auskurieren

Wie Zeitungsleserin Melanie Lenz aus Schorndorf geht es vermutlich vielen Eltern: „Würde ich die Kinder bei den kleinsten Erkältungssymptomen daheim lassen, dann hätte ich wohl zwischen September und März dauerhaft mindestens ein Kind zu Hause“, sagt die dreifache Mutter. Bei ihr gilt: „Wenn die Kinder merklich angeschlagenen sind, also ständig husten und niesen und abgeschlagen sind, dann bleiben sie zu Hause. Kommt Fieber dazu, ist es egal, wie stark gehustet wird und wie stark die Schniefnase läuft, da bleiben sie auf jeden Fall zu Hause.“

Das passt zu dem, was der Winnender Kinderarzt Dr. med. Michael Hoffmann im Gespräch mit unserer Redaktion zum Thema sagt: Viele Eltern werden mit den Jahren gelassener. „Wer schon vier, fünf Kinder hat“, sagt Hoffmann, „der kommt wegen eines Hustens oder Schnupfens eher nicht mehr in die Praxis. Das ist bei den ersten Infekten noch anders.“

Zur Entscheidung, ob ein Kind in die Schule beziehungsweise Kita gehen kann, nennt der Arzt die Faustregel: Bei Fieber zu Hause bleiben, erst nach einem Tag ohne Fieber wieder zurückkehren. „Es gibt aber auch Kinder, die bei einem Infekt ohne Fieber total platt sind“, ergänzt Hoffmann. Grundsätzlich gilt: „Das Kind muss körperlich in der Lage sein. Das müssen die Eltern selbst entscheiden. Und das wird natürlich unterschiedlich entschieden.“

Denn bei dieser Entscheidung spielen auch äußere Rahmenbedingungen eine Rolle. Maximal 65 Kinderkrankentage können Eltern jährlich in Anspruch nehmen. Wer im Home-Office arbeitet, dem fällt es womöglich leichter, den hustenden Nachwuchs zu Hause zu behalten als anderen, die diese Möglichkeit nicht haben.

Schulleiterin Sabine Klass: Eltern handeln meistens vernünftig

In den allermeisten Fällen handeln Eltern vernünftig, zum Wohle ihres Kindes und aus Rücksicht auf die anderen in der Schulklasse. Diese Erfahrung hat Sabine Klass, geschäftsführende Schulleiterin der Winnender Schulen und Rektorin an der Geschwister-Scholl-Realschule, gemacht. „Wir haben kranke Kinder so gut wie noch nie sofort nach Hause geschickt, die Eltern an der GSR sind in dieser Hinsicht sehr vernünftig. Kann auch daran liegen, dass in weiterführenden Schulen die Kinder eher mal für ein paar Stunden alleine zu Hause bleiben können oder die Eltern inzwischen häufig Home-Office machen können, wenn die Kinder krank sind“, schreibt sie auf Anfrage unserer Redaktion.

Ihr Gefühl: Die Eltern sind in der Corona-Pandemie vorsichtiger geworden. „Ich habe auch in einem Elternbrief darum gebeten, wirklich erkältete Kinder lieber zu Hause zu lassen, da wir Ansteckungen vermeiden wollen“, so Klass. Mehr Krankheitsfälle als sonst gebe es an der Schule aktuell nicht. Corona sei zwar immer noch ein Thema („Alle Kinder und Lehrkräfte haben vier kostenlose Tests für die Testung zu Hause von der Stadt Winnenden bekommen, ich gehe davon aus, dass die Eltern die Kinder im Erkältungsfall testen, bevor sie sie in die Schule schicken“), Masken würden aber kaum noch getragen.

An Kitas führt das Thema zu Ärger und Problemen – auch zwischen den Eltern

An den Kitas in Winnenden beschäftigen Thomas Pfeifer, Leiter des Amts für Jugend und Familien aktuell insbesondere die Ausfälle unter den Erzieherinnen. Zum Beginn der vergangenen Woche haben sich mehrere mit Corona krankgemeldet – das passt zu den steigenden Zahlen und zu den Berichten der Betreiber von Teststationen in Winnenden, nach denen die positiven Ergebnisse aktuell „durch die Decke“ gehen.

Von Corona einmal abgesehen, berichtet Pfeifer nach Rücksprache mit den Einrichtungen in der Stadt, dass viele Kinder „mit der klassischen Schniefnase“ in die Kita kommen“. Das sei normal. Anders als an der Realschule gibt es deswegen allerdings durchaus Ärger und Probleme. „Die Einschätzung darüber, wann ein Kind krank ist und zu Hause bleiben sollte, oder es noch möglich ist, das Kind in die Kita zu bringen, wird von den Eltern allerdings unterschiedlich ausgelegt“, sagt Pfeifer. Schon immer sei das „ein Dauerbrenner“, der für Diskussionen zwischen Eltern und pädagogischem Personal beziehungsweise auch zwischen den Eltern untereinander führe.

„Manche Kitas melden hier zurück, dass die Eltern mitteilen, dass bei entsprechenden Symptomen morgens ein Corona-Test gemacht wird, wenn dieser negativ ist, das Kind in die Kita gebracht wird, obwohl es nach Einschätzung der Erzieherinnen eigentlich ins Bett gehört …“, schreibt Pfeifer. Es komme „in Einzelfällen“ vor, dass Eltern benachrichtigt und gebeten würden, ihre kranken Kinder wieder abzuholen, berichtet er.

Pfeifer spekuliert: Berufstätige Eltern könnten aufgrund der häufigen Fehlzeiten während der Corona-Pandemie unter stärkeren Druck geraten sein – und deshalb auch kranke Kinder in die Einrichtungen schicken.

Wer sich unter Eltern umhört, erkennt: Das Thema hat durchaus Aufreger-Potenzial. „Wir würden uns viele Krankheitswellen sparen, würden alle Eltern verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. So hart es ist, wenn man auf Arbeit Bescheid geben muss“, findet eine Mutter. Ein Vater sieht es ähnlich: „Wenn es mal ein normaler leichter Schnupfen ist, laufende Nase, oder Niesen, ohne weitere Symptome, dann würden unsere Kinder in die Schule gehen. Bei schwereren Erkältungsverläufen, Fieber oder gar Corona natürlich auf keinen Fall, auch aus sozialer Verantwortung den Mitmenschen gegenüber.“

Um größere Krankheitsausbrüche zu vermeiden, wird in Winnenden bei Elternabenden und im persönlichen Gespräch mit den Eltern beraten, wann Kinder in die Kita kommen können und wann sie zu Hause bleiben sollten, berichtet Thomas Pfeifer. An manchen Kitas gibt es Aushänge beispielsweise der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, auf denen etwa darauf hingewiesen wird, dass Kinder mit Fieber, roten, entzündeten Augen, erschöpfendem Husten oder Durchfall zu Hause bleiben müssen.

An alle Eltern: Es ist ganz normal, bei dem Thema unsicher zu sein

Am Ende tragen die Eltern Verantwortung für ihre Kinder – und müssen sich auch nicht dafür schämen, manchmal nicht so recht zu wissen, was zu tun ist. Das hat die Recherche zu diesem Artikel ergeben: Eine gewisse Unsicherheit empfinden bei diesem Thema fast alle Eltern, zumal, wenn die Kinder noch kleiner sind. Das legt sich, weiß Kinderarzt Michael Hoffmann: „Die Eltern sammeln Erfahrung und optimieren ihre Entscheidungsprozesse.“