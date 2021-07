Die Winnender Inzidenz ist am Donnerstag so niedrig gewesen, wie seit Monaten nicht mehr: Bei 46 lag sie, wie OB Holzwarth auf Anfrage einigermaßen erleichtert berichtete*. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen der letzten sieben Tage lag in der letzten Woche und bis Dienstag immer noch stabil zwischen 70 und 80, und wollte sich nicht weiter nach unten bewegen. Jetzt ist es geschehen, am Mittwoch sank sie überraschend deutlich. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber Entwarnung gibt