Erste Hilfe und Notruf: Was schon vierjährige Kinder im Notfall wissen sollten

Was, wenn die Schwester vom Klettergerüst fällt? Oder die Oma eine Treppe hinabstürzt? Kinder mit vier, fünf, sechs Jahren sind vielleicht noch nicht in der Lage, Herzdruckmassagen zu geben oder jemanden in die stabile Seitenlage zu bringen – aber im Notfall helfen können sie allemal. Und sei es nur, weil sie sich mit einem einfachen Trick die Notrufnummer 112 gemerkt haben. Einen solchen Trick und weitere Tipps bringt die Björn-Steiger-Stiftung schon den ganz Kleinen bei, spielerisch natürlich. Die jüngste Station von Ausbilderin Birgit Sturm mit ihrer Puppe „Ritter Björn“ war der Kindergarten Pfützen in Winnenden.

Hilfreiche Gedächtnisstütze: So können sich Kinder die 112 merken

Die Kinder dort, das zeigt sich am Dienstagmorgen, sind schon ziemlich gut informiert. Ritter Björn, sagt Birgit Sturm, sei beim Toben die Treppe hinuntergefallen und habe sich am Kopf und an den Beinen verletzt. Wie sollen die Kinder in einem solchen Fall reagieren? „Wenn man Hilfe braucht, muss man Mama oder Papa oder die Schwester rufen“, erklärt ein Mädchen. Stimmt genau, sagt Birgit Sturm. Oder, im Kindergarten, die Erzieherinnen holen.

Und wenn gerade gar kein Erwachsener in der Nähe ist, der helfen kann? „Da muss man den Krankenwagen rufen“, weiß ein Junge. Und gleich mehrere Kinder kennen die Nummer: „112!“

Damit die einen diese wichtige Nummer in der Aufregung nicht vergessen und die anderen sie ebenfalls auswendig lernen, hat Birgit Sturm eine kleine Gedächtnisstütze dabei: Sie reckt den linken Daumen: „Eins“, den rechten Daumen: „Eins“, führt beide Daumen vor der Brust zusammen: „Zwei“. Die Kinder tun es ihr gleich: „Eins, eins, zwei!“

Dieser Notruf ist heute noch bundesweit gültig, weil sich der 2022 verstorbene Winnender Siegfried Steiger zu Beginn der 70er Jahre dafür eingesetzt hat. Benannt ist die Stiftung nach seinem Sohn, der kurz vor seinem neunten Geburtstag 1969 infolge eines Verkehrsunfalls verstorben war. Der Rettungswagen hatte damals viel zu lange gebraucht. Vieles hat sich seither, auch auf Wirken des Ehepaars Steiger hin, verbessert.

Doch selbst wenn heute die Hilfsfrist professioneller Rettungskräfte von zwölf Minuten eingehalten würde – im Notfall, zum Beispiel, wenn ein Herz plötzlich aufhört zu schlagen – sind Laien gefragt, Ersthelfer. Allzu oft, sagt Christian Hoppe von der Björn-Steiger-Stiftung, stünden die Menschen aber im Notfall tatenlos da: „Die Leute haben Angst, etwas falsch zu machen. Aber das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun.“

Die Kinder im Kindergarten Pfützen sollen es später einmal besser machen – und dafür schon heute sensibilisiert werden. „Das sind unsere Helfer von morgen“, sagt Birgit Sturm. Die „Ausbildung“ von Nachwuchs-Helfern endet freilich nicht mit der Urkunde zur „Ritter-Björn-Schulung“, die alle Kinder am Ende bekommen. Die Björn-Steiger-Stiftung hat auch Kurse für Grundschüler und Jugendliche an weiterführenden Schulen im Programm. Mehr als 300.000 Schüler an über 800 Schulen hätten daran schon teilgenommen, sagt Christian Hoppe.

Mit circa vier Jahren sollte die Frage geklärt sein: Wo wohne ich eigentlich?

Ab welchem Alter empfiehlt es sich, die eigenen Kinder auf Notfallsituationen vorzubereiten? Birgit Sturm sagt, ab circa vier Jahren empfiehlt es sich, mit den Kindern Fragen zu klären wie: Wo wohnen wir überhaupt? Was machst du, wenn es mir schlecht geht? Wie lautet die Notrufnummer? Nicht selten hätten in der Vergangenheit Kinder erfolgreich Notrufe abgesetzt.

Was alles in einem Erste-Hilfe-Täschchen steckt – sogar eine „Zauberdecke“

Zurück zu Ritter Björn, der im Kindergarten Pfützen die Treppe runtergepurzelt ist. Birgit Sturm fragt die Kinder, was sie denn antworten würden, wenn sie am Telefon gefragt würden, wohin der Krankenwagen kommen soll: „Kindergarten Pfützen!“ rufen ein paar Kinder. „Lilienstraße!“ weiß einer. Und: „Winnenden!“

Den verletzten Ritter lassen die Kinder freilich nicht achtlos herumliegen, bis der Krankenwagen kommt. (Den Notruf haben sie natürlich nicht wirklich gewählt. Birgit Sturm: „Wenn wir jetzt die 112 anrufen, sind die Sanitäter traurig, weil es ist ja nicht wirklich etwas passiert und sie werden vielleicht woanders gebraucht.“ Ein Mädchen nickt: „Wir machen das nur im Spiel!“) Stattdessen zeigt ihnen Birgit Sturm, was alles in einem Erste-Hilfe-Täschchen steckt: Bandagen, Pflaster, eine Schere und die golden und silbern funkelnde Rettungsdecke, die eine echte „Zauberdecke“ ist, wie Birgit Sturm sagt. Vier Kinder dürfen drunterschlüpfen – ja, da wird es wirklich mollig warm. Dann wird die Ritter-Puppe verarztet: Die Kinder legen ihr Verbände an, und flüstern ihr Aufmunterungen zu.

Denn, erklärt Birgit Sturm: „Trösten ist auch schon Erste Hilfe.“