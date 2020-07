Der neue Lidl mit seinen 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche ist aufnahmefähig – das zeigt sich am Eröffnungstag. Fast alle Parkplätze waren belegt. Wachpersonal wies den Suchenenden noch vorhandene Lücken zu oder ließ sie auf improvisierten Flächen parken. Der Andrang zum neuen Lidl war an den Autos abzulesen, aber am Eingang spürte man nichts: kein Stau, keine Warteschlange. Die Leute kamen zügig durch das kleine Foyer, wanden sich mit ihren Einkaufswägen zwischen den herausströmenden Kunden