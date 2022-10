Erweiterung der Grundschule Schelmenholz: Kommt eine Kleinturnhalle?

Die Schulamtsleiterin der Stadt, Sybille Mack, hat dem Gemeinderat ein Raumprogramm für die Erweiterung der Grundschule Schelmenholz vorgelegt. Doch Vorsicht, der Begriff weckt eventuell Erwartungen auf eine schnelle Umsetzung, die noch nicht bedient werden. Raumprogramm heißt hier lediglich, welche Zimmerarten eine spätere Architektenplanung vorsehen soll und wie groß sie jeweils sein sollen. Das Papier hat sozusagen erst einmal nur den Zweck, den Gemeinderat zu informieren und die Stadtverwaltung rechtzeitig für bauliche Schritte zu wappnen. Es geht um eine neue kleine Turnhalle, Betreuungsräume mit neuer Mensa und Werkstatt sowie generell mehr Räume für Schüler und pädagogisches Personal.

Stadt will Vorsorge treffen für den Rechtsanspruch ab 2026

Sybille Mack begründet in der schriftlichen Vorlage das vorsorgliche Vorgehen mit dem Rechtsanspruch für Eltern auf eine Ganztagsbetreuung an der Grundschule ab September 2026, also in vier Jahren. Außerdem glaubt sie, dass die Nachfrage dafür steigen wird, weil immer mehr Familien künftig eine Betreuung brauchen. „Energiepreise steigen und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Familien nehmen ab“, schreibt sie, und das soll heißen: Beide Elternteile arbeiten. Den einen hilft die Schulkindbetreuung weiter, die bestimmte Kernzeiten vor und nach dem Unterricht abdeckt, die anderen werden deutlich mehr am Nachmittag brauchen.

Dass sich die Grundschule Schelmenholz zur Gemeinschaftsschule entwickeln könnte, das hatte schon Macks Vorgänger Andreas Hein vorgeschlagen. Lange vor Corona, mit abwartendem bis ablehnendem Zwischenergebnis damals sowohl aus der Elternschaft als auch von der Lehrerschaft. Daher ist folgender Hinweis Macks umso wichtiger: „Bis wann die Schule sich zur Ganztagsschule entwickelt, ist aktuell nicht zu benennen. Da das Raumprogramm aber für Früh- und Spätbetreuung wie für eine Ganztagsschule taugt, ist eine Unterscheidung planungstechnisch nicht relevant.“

Andreas Herfurths Irrtum: Es steht noch kein Geld für die Planung zur Verfügung

Die Gemeinderäte reagierten unterschiedlich auf die Vorlage. Hans Ilg, Fraktionssprecher der Freien Wählervereinigung (FWV), befand schon, nachdem er die aktuelle Einschätzung der Finanzlage der Stadt gehört hatte: „Wir wecken Hoffnungen bei den Leuten und müssen den Posten dann wieder streichen.“

Der SPD-Fraktionssprecher Andreas Herfurth dachte tatsächlich, in den Haushaltplänen sei für den Bau einer Kleinturnhalle an der Schule bereits eine Planungsrate von 200 000 Euro eingestellt worden, was nicht stimmt. Erster Bürgermeister Norbert Sailer klärte den Irrtum auf. „Es folgt zuerst eine Voruntersuchung für das Flächenlayout, dann müssen wir entscheiden, wo die Turnhalle hinkommen soll und wo die Mensa, der Gemeinderat bekommt dann eine Vorplanung und dann erst kommt die Frage der Finanzierung.“

Zuschuss ja, aber: Bürgermeister Jürgen Haas kritisiert die Langsamkeit des Bundes

Die Finanzierung, ergänzte Bürgermeister Jürgen Haas, ist umso einfacher zu beantworten, je eher der Bund dafür ein Förderprogramm auflegt. „Er bestellt mit dem Rechtsanspruch die zusätzlichen Räume bei der Kommune, aber bis jetzt wissen wir nicht, wie viel Zuschuss er uns geben würde.“ Die Förderung beträfe dann nicht nur die Gebäude, sondern auch das Personal, das darin arbeitet.

Jürgen Haas beschied dem Gemeinderat aber trotz der ärgerlichen Hinhaltetaktik des Bundes, dass an der Grundschule Schelmenholz keinesfalls vor dem Jahr 2026 gebaut werde. Der Finanzplanungszeitraum der Stadt geht bis 2025, und der ist bereits vollgepackt mit anderen Projekten. Stadträtin Leonie König (FWV) wünscht sich von einer späteren Vorplanung mehrere Varianten, aus denen der Gemeinderat auswählen und die er „schrittweise umsetzen“ kann.

Ist die Schule dann groß genug?

Stadtrat Andreas Herfurth kritisierte am Raumprogramm, dass es nur auf eine 2,5-zügige Grundschule abzielt, was insgesamt zehn Klassen entspricht. „Es ist doch grundsätzlich sehr eng dort im Schelmenholz, auch weil wir das Quartier Schiefersee nachverdichtet haben, ich halte Platz für drei Züge für besser.“ Er forderte also Platz für zwölf Klassen. Er enthielt sich deshalb bei der ansonsten einstimmig erfolgten Abstimmung, und Bürgermeister Sailer pflichtete ihm mit einem bibelähnlichen Spruch bei: „Wir ernten Kinder, wo wir Wohnungen gesät haben.“

Sobald die Turnhalle steht, gibt es in der Schule ausreichend Platz für zehn Klassen

Gleichwohl erläuterte Norbert Sailer, warum er das vorgelegte Raumprogramm für ausreichend und passend hält: Von den 1968 fertiggestellten elf Klassenzimmern, drei Gruppenräumen sowie einem Mehrzweckraum bilden aktuell zwei Klassenzimmern einen Gymnastikraum und ein Gruppenraum wurde als Geräteraum für den Gymnastikraum umfunktioniert, beides mangels Sporthalle. Ein Klassenzimmer wird als Lehr- und Lernmittelraum genutzt, einen Gruppenraum nutzt die Schulsozialarbeit. „Bauen wir die Halle, hilft diese schon sehr weiter, weil dann viele Räume für den Unterricht frei werden“, so Sailer.

Auch Sybille Mack sieht trotz weiterer Baugebiete beim Schelmenholz zehn Klassenzimmer für ausreichend an. „Durch den Klassenteiler von aktuell 28 Schülerinnen und Schüler kann es möglicherweise temporär auch elf Klassen geben – dies wäre durch Nutzung eines Fach- oder Mehrzweckraums für die entsprechenden Schuljahre abzufedern.“

Notlösung momentan: Schulkindbetreuung im Container, Mittagessen im Kinderhaus

Sybille Mack beschrieb weitere Notlösungen, die die Erweiterung eines Tages überflüssig macht: Weil seit 2021 schon keine Räume mehr für die Schulkindbetreuung zur Verfügung stehen, ist diese in einem Container auf dem Schulhof untergebracht.

Ihr Mittagessen aber nehmen die betreuten Kinder im Kinderhaus Schafweide ein. „Diese Lösung kommt aufgrund der hohen Zahl an Teilnehmenden aber bereits an ihre Grenzen, ist somit bei steigenden Betreuungszahlen nicht mehr nutzbar.“

Turnhalle hat für Schulamtsleiterin Sybille Mack Priorität 1

Da die Stadt seit Jahrzehnten ihre Pflichtaufgabe nicht erfüllt, „Räumlichkeiten für einen ordentlichen Sportunterricht zur Verfügung zu stellen“, setzt Sybille Mack die Kleinturnhalle daher an Prioritätsstelle 1 vor Mensa und andere Räume. Und wie läuft es bisher? „Derzeit wird Schulsport für die Klassenstufen 1 und 2 im ,Gymnastikraum’ der Schule unterrichtet, etwa die Hälfte des Sportunterrichts für die Klassenstufen 3 und 4 findet in der externen Sporthalle Linsenhalde der Paulinenpflege statt.“ Das sei gleichwohl „nicht zufriedenstellend, da verschiedene Sportarten gar nicht oder nur bedingt ausgeführt werden können“.

Das Raumprogramm für die Kleinturnhalle orientiert sich an der bewährten Kleinturnhalle neben der Grundschule in Hertmannsweiler, das auch Vorlage für die Planungen der Kleinturnhalle Hungerberg ist.

Externe Nutzung der Halle ist denkbar

Doch auf dem Schulgelände im Schelmenholz geht es eng zu, und die Turnhalle soll nicht nur dem Unterricht, sondern auch als Bewegungsfläche für die Betreuung sowie externen Nutzern dienen. Sybille Mack schlägt daher zwei abschließbare Zugänge und eine Größe von 12 mal 18 Meter mal, in der Höhe, 5,5 Meter vor.