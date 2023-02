„Es tut einfach nur weh“: Wohnung in Winnenden nach Wasserschaden unbewohnbar

Wenn Gerhard Zastrow die Tür zu seiner Wohnung an der Forststraße im Schelmenholz aufschließt, dann kommen dem Winnender beinahe Tränen in die Augen geschossen. Seine eigentlich so geliebte Eigentumswohnung kommt daher wie eine Bauruine. Seit sechs Monaten wohnt er deshalb in seinem Elternhaus bei Schwäbisch Gmünd.

„Nehmen Sie Platz, möchten Sie einen Kaffee?“, übt der 58-Jährige sich in Sarkasmus. An eine Tasse des Heißgetränks in gemütlicher Atmosphäre ist hier nicht zu denken. Die Wohnung gleicht einer Baustelle. Der blanke Beton blitzt an allen Ecken und Enden hervor. Fußbodenbelag: Fehlanzeige. Tapete: Fehlanzeige. Möbel: Fehlanzeige. Fazit: unbewohnbar. „Es tut einfach nur weh“, sagt der Beamte über den Zustand seiner vier Wände, die er 1996 für 310 000 Mark erworben hat.

Bisher keine Schwierigkeiten mit den Nachbarn oder Hausverwaltung

Lange Jahre hat Gerhard Zastrow dort ohne Probleme und sehr gern gelebt. „Es gab eigentlich nie Schwierigkeiten. Mit den Nachbarn komme ich super aus“, erzählt er.

Im April 2021 ändert sich für ihn alles auf einen Schlag, wie er uns schildert. Die Frau, die in der Wohnung unter ihm lebt, informiert ihn über Wasserflecken an der Tapete. Die Waiblinger Hausverwaltung bvWv GmbH Hausverwaltungen schaltet nacheinander zwei Firmen ein, um die Ursache zu finden. „Gefunden haben sie aber nichts“, erinnert sich Zastrow. „Obwohl ich immer wieder durch E-Mails und Telefonate bei der Hausverwaltung vorstellig wurde, geschah über Monate nichts“, sagt er. Er fühle sich hilflos, von der Hausverwaltung ignoriert.

Wasserflecken wachsen, Schimmelpilze an der Wand

Im Mai 2022 spitzt sich die Lage dann zu. Aus drei weiteren Wohnungen melden die Bewohner Wasserschäden. In Zastrows Wohnung werden die Wasserflecken größer, es bilden sich Schimmelpilze (Bildmaterial liegt unserer Redaktion vor).

Bei einer erneuten Suche entdeckt die inzwischen dritte Firma dann die Schadensursache: ein zum Gemeinschaftseigentum gehörendes, undichtes Rohr zwei Stockwerke oberhalb der Wohnung von Zastrow, wie er schildert.

Vernichtendes Urteil eines Spezialisten

Ein Spezialist einer Sanierungsfirma schaut sich daraufhin Gerhard Zastrows Wohnsituation an. Sein Urteil: Die Wohnung muss von Grund auf saniert werden. Ein Schock für den 58-Jährigen. „Anfang August 2022 bin ich in Absprache mit der Hausverwaltung ausgezogen und lebe seitdem in einem Kinderzimmer meines Elternhauses in Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd. Die Möbel sind bei einer Spedition eingelagert“, erzählt der Winnender.

Ohne weitere Abstimmung sei die Wohnung nach dem Auszug dann teilweise regelrecht entkernt worden. Türen, Wandverkleidung, Bad und Toilette fehlen seither komplett. „Seit dem Abzug der Bautrockner Ende September 2022 ist in der Wohnung nichts mehr geschehen", schildert Gerhard Zastrow, für den das Ganze sehr belastend ist. Die Gedanken an seine Wohnung bekommt er nur selten aus dem Kopf. „Ich möchte einfach wieder in meine Wohnung“, sagt er.

Die Gebäudeversicherung würde zwar einen Teil übernehmen, jedoch nicht die komplette Sanierung. Kosten im sanitären Bereich müsste er selbst tragen. Das kommt für ihn jedoch nicht infrage, zudem wisse er gar nicht, ob die einzelnen Teile seines alten Bades noch eingelagert sind. „Ich war in die Sanierung nicht eingebunden“, sagt er.

Klage auf Wiederherstellung der Bewohnbarkeit

Deshalb hat Zastrow nun die Eigentümergemeinschaft, vertreten durch die Hausverwaltung aus Waiblingen, auf Wiederherstellung der Bewohnbarkeit seiner Wohnung verklagt. „Ich hätte es gerne anders gelöst, aber das ist wohl nicht möglich. Seit nunmehr sechs Monaten ist meine Wohnung eine Ruine und ein Ende dieses Zustands ist nicht absehbar“, seufzt der Winnender.

Auch die Geschäftsleitung der Waiblinger Hausverwaltung hat sich auf Nachfrage geäußert. „Uns ist bewusst, dass das eine unschöne Situation ist“, reagiert eine verantwortliche Person der bvWv GmbH Hausverwaltungen auf die Vorwürfe, die namentlich im Artikel nicht genannt werden möchte.

Es sei schwierig für sie, genaue Auskunft zu erteilen. „Aus Datenschutzgründen“, sagt sie. „Dem Vorwurf der Untätigkeit wollen wir aber entschieden entgegentreten.“ Schließlich habe man unter anderem Firmen für die Ortung des Schadens und der Behebung der Ursache koordiniert und engagiert. „Da sich das Ganze über einige Etagen gezogen hat, war es schwierig, den Schaden zu orten.“

Die Hausverwaltung wartet auf eine Antwort von Zastrow

Aus Sicht der Hausverwaltung liegt der Ball nun seit Wochen auf Seiten Gerhard Zastrows. Wie von seiner Anwaltsseite gewünscht, habe man eine Abtretungserklärung vorbereitet. Dadurch würden die Rechte der Hausgemeinschaft, gegenüber der Versicherung, an Gerhard Zastrow übergehen. Man habe jedoch keine Antwort darauf erhalten. „Wir können nicht sagen, dass wir die Kosten komplett übernehmen, wenn die Versicherung nur einen Teil davon bezahlt“, heißt es aus Waiblingen. Etwaige, bei der Sanierung der Wohnung über die Versicherungsentschädigung hinausgehende Mehrkosten, müsse grundsätzlich der Eigentümer der betroffenen Wohnung tragen. Daher seien diese Aufträge auch von den Eigentürmern „auszulösen“.

Eine Gerichtsverhandlung sei nicht in ihrem Interesse. „Wir stehen für ein Abstimmungsgespräch mit dem Eigentümer zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise jederzeit zur Verfügung.“

Der Winnender empfindet die Antwort „als bodenlose Frechheit“

Gerhard Zastrow reagiert wütend auf die Rückmeldung aus Waiblingen. „Die Antwort der Hausverwaltung empfinde ich als bodenlose Frechheit. Erneut ist wertvolle Zeit, verbunden mit massiver Beeinträchtigung meines Alltags, meines Privatlebens vergangen, ohne dass die Sanierung Fortschritte gemacht hat“, schreibt er in einer E-Mail. In einem Brief vom Dezember habe die Hausverwaltung geschrieben, ihn auf dem Laufenden zu halten, was den weiteren Verlauf betrifft. In selbigen sei es auch um die Abtretungserklärung gegangen. Damit verbunden hätte er im Gegenzug auf alle in Betracht kommenden Ansprüche, unter anderem gegenüber der Hausverwaltung verzichten müssen, wie er unserer Redaktion mitteilt. „Darauf wollte ich mich natürlich nicht einlassen, da ich etwaige künftige Ansprüche dann nicht mehr hätte geltend machen können“, so der Winnender.