Eskalation in Winnender Kneipe: Mann wegen Hitlergruß und Drohungen vor Gericht

Hat ein Mann in einer Kneipe in Winnenden den Hitlergruß gezeigt – und andere Gäste als Nazis beleidigt? Die Polizei jedenfalls musste mehrmals anrücken und nahm ihn, nach schweren Beleidigungen und Widerstand gegenüber den Beamten, schließlich vorübergehend in Gewahrsam. Jetzt stand der Mann aufgrund dieser Taten vor dem Waiblinger Amtsgericht.

Angeklagter drohte, jemandem die Kehle durchschneiden zu wollen

Mitte Februar 2022 soll der 62-Jährige in einer Winnender Kneipe in eine Diskussion mit vier anderen Gästen geraten sein. Er beschimpfte sie laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft als „Nazis“ und zeigte zweimal den Hitlergruß. Daraufhin rief die Angestellte der Kneipe die Polizei, die den Mann nach Aufnahme der Personalien aus der Kneipe verwies. Daraufhin soll er die Gaststätte verlassen haben – allerdings nur für kurze Zeit.

Nachdem die Beamten weg waren, stand der Mann wieder vor dem Eingang, kam aber nicht rein. Die aufmerksame Angestellte hatte die Glastür per Knopfdruck verschlossen. Durch die Scheibe soll der Angeklagte mit Drohgesten angedeutet haben, jemandem die Kehle durchschneiden zu wollen. Daraufhin sei wieder die Polizei alarmiert worden. Als die Beamten den Mann nach mehreren schweren Beleidigungen schließlich festsetzten, leistete der Mann Widerstand.

Polizist im Zeugenstand: War der Mann betrunken?

Ein Polizist berichtete im Zeugenstand, es habe mehrere Minuten gedauert, den Mann in den Polizeiwagen zu bekommen. Doch auch im Fahrzeug habe der Angeklagte die Beamten immer wieder wüst beschimpft: „Verlogenes Pack“ war dabei offenbar eine seiner harmloseren Beleidigungen.

Zum Zustand des Angeklagten an jenem Abend in Winnenden machten die verschiedenen Zeugen widersprüchliche Angaben: Die betroffene Angestellte der Kneipe berichtete, er sei sehr stark betrunken gewesen und habe nicht mehr richtig stehen können. Der Polizist hingegen erzählte, dass der Mann weder eine Alkoholfahne noch Gehschwierigkeiten oder Schwierigkeiten beim Sprechen gehabt habe.

Seit diesem Januar besucht der Angeklagte nach eigenen Angaben ein Alkohol-Abstinenzprogramm und hat seit dem Vorfall keine alkoholischen Getränke mehr zu sich genommen.

Täter sei „erschrocken von sich selbst“

Über seinen Verteidiger stellte der Angeklagte klar, wie leid ihm die ganze Situation tut, und bat mehrmals persönlich bei allen Betroffenen um Verzeihung. „Entschuldigung noch mal an alle, es ist mir wirklich peinlich und ich war erschrocken von mir selbst“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Die als Zeugin geladene Angestellte der Kneipe nahm diese Entschuldigung auch an. Der Polizist sagte, dass sich der Angeklagte auch schon kurz nach den Geschehnissen bei ihm und seinem Kollegen entschuldigt habe.

Das Urteil: Wie das Gericht entschieden hat

Der Angeklagte ist der Justiz aufgrund mehrerer einschlägiger Vorstrafen aus den vergangenen Jahren bereits bekannt. So soll er im Jahr 2021 erst einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn schwer beleidigt haben, nachdem dieser ihn auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz hinwies. Auch hiernach sei der Angeklagte verbal mit der Polizei aneinandergeraten und habe erst nach Eintreffen der Beamten das Gelände verlassen, wie Richterin Basoglu-Waselzada berichtete.

In seinem Plädoyer sagte der Staatsanwalt, es sei dem Angeklagten hoch anzurechnen, dass dieser seine Taten eingeräumt und sich dafür entschuldigt habe. Dass Gesten wie der Hitlergruß und der Daumen an der Kehle, Beleidigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Straftaten sind, sei allgemein bekannt. Seine Forderung: eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 20 Euro.

Der Verteidiger des Angeklagten verwies darauf, dass der Angeklagte an sich arbeitet und mittlerweile Teil eines Abstinenzprogrammes ist. Er plädierte für eine mildere Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 20 Euro. Das Urteil der Richterin positionierte sich dann in der Mitte der Forderungen von Staatsanwalt und Verteidiger: Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt.