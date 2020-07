Auf deutlich mehr Resonanz als im Vorjahr ist der 67. Europäische Wettbewerb gestoßen, der dieses Jahr unter dem Motto “EUnited - Europa verbindet“ stand. Allein in Baden-Württemberg nahmen 18 911 Mädchen und Jungen an 292 Schulen am Wettbewerb teil, davon 828 Kinder aus Winnender Schulen. Nun stehen die Preisträgerinnen und Preisträger fest. 116 Gewinnerinnen und Gewinner stammen von sieben Winnender Schulen.

Aufgrund der Pandemie ist eine Veranstaltung für die Teilnehmer in diesem