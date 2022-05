Europatag im Lessing-Gymnasium Winnenden: Schüler treibt der Ukraine-Krieg um

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte die Fachschaft Gemeinschaftskunde des Lessing-Gymnasiums unter Leitung von Derya Aydin wieder einen Europatag veranstalten, mit einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion mit den Landtagsabgeordneten Swantje Sperling (Grüne) und Julia Goll (FDP) sowie Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Das berichtet Silke Seibt in einer Pressemitteilung.

Zum Auftakt spielte zum ersten Mal das Unterstufenorchester unter Leitung von Daniel Schurr in der neuen Aula, und zwar die Europa-Hymne.

Ausstellung mit künstlerischer Darstellung von Brandts Kniefall

Die von Schülern der Mittelstufe gestaltete Ausstellung thematisierte verschiedene Aspekte zum Thema Europa. Dazu gab es auch eine Führung. Die „Zimmer des europäischen Hauses“, ein Vergleich von Schulanfangs- und Schulferienzeiten in Europa, ein Europaquiz, die künstlerische Darstellung des Kniefalls des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos sind darin zu sehen gewesen.

Flüchtlingsaufnahme, Städtepartnerschaften, aber auch Windenergie interessieren Jugendliche

In der Podiumsdiskussion, moderiert von Schülern des Geschichtsleistungskurses, beantworteten die Volksvertreter Fragen der Jugendlichen zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine, zur Aufnahme von Flüchtlingen und der Sicherheit der Energieversorgung, zur Rolle von Städtepartnerschaften im europäischen Verständigungsprozess und der Durchsetzung von EU-Regelungen auf kommunaler Ebene, zum stockend vorangehenden Ausbau der Windenergie und nicht zuletzt zu den Folgen der Pandemie.

Gefragt wurden die Politiker von Schülern der Oberstufe auch, welchen persönlichen Beitrag sie zum Klimaschutz oder zur Aufnahme von Flüchtlingen leisten.

Die Grünen-Abgeordnete rief dazu auf, sich in den Jugendorganisationen oder beim Nabu oder bei „Fridays for Future“ zu engagieren. Die Schülerinnen ermutigte sie aufgrund ihrer eigenen positiven Erfahrung als damals 16-Jährige: „Mädels, ihr seid gefordert!“ Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ergänzte das noch mit dem Hinweis zum Jugendgemeinderat, in dem man sich ebenfalls politisch einbringen könne. Es gebe viele dringende Probleme, aber genauso viele Möglichkeiten für junge Menschen, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen.