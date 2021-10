In der Baugrube für ein neues Pflegeheim an der Robert-Perlen-Straße 22 im Neubaugebiet Adelsbach hat eine einstündige Feier mit Reden und abschließendem symbolischem Spatenstich stattgefunden. Die Evangelische Heimstiftung, die in Winnenden seit 1973 das Haus im Schelmenholz betreibt, ist Bauherrin und später auch Betreiberin des Objekts, das 12 Millionen Euro kosten wird. Die Deutsche Fernsehlotterie fördert den Bau mit 300 000 Euro.

45 Heimplätze und 18 betreute