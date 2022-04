Was am Montag, 6. September, vergangenen Jahres in Winnenden als trauter Nachmittagsspaziergang den Buchenbach entlang begann, endete vor Ostern 2022 im Waiblinger Amtsgericht mit einer Verurteilung zu zwei Monaten Freiheitsentzug wegen vorsätzlicher Körperverletzung – ausgesetzt zur Bewährung.

Der gemeinsame Spaziergang des 26-jährigen Angeklagten und seiner 20-jährigen Freundin war damals aus dem Ruder gelaufen. Sie seien ins Streiten gekommen, führte der Angeklagte Richter Johannes