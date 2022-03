Fünf Tage banges Warten, Verharren im Stau, an Tankstellen, Grenzen, immer wieder Detonationen. Kaum vorstellbar, was die Eltern von Svetlana S. auf ihrer Flucht aus der Ukraine durchgemacht haben. Jetzt sind sie endlich in Sicherheit, wohlbehalten in Winnenden eingetroffen.

Aus Sorge vor dem russischen Putin-Regime wollen sie ihre vollständigen Namen und ihre Gesichter lieber nicht in der Zeitung sehen. Ein Teil der Familie lebt nach wie vor in der Heimat.

Den Angriff