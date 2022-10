Fahrrad-Rowdys? Polizei kontrolliert Radler in der Winnender Marktstraße

„Wissen wir!“, schallt es den beiden Polizeibeamten entgegen. Die Gruppe jugendlicher Fahrradfahrer ist soeben auf dem Heimweg von der Schule durch die Polizei ausgebremst worden, als sie die Marktstraße überqueren wollte. Dass das nur in Schrittgeschwindigkeit erlaubt und das Längsfahren in der Fußgängerzone tagsüber gar ganz verboten ist, stellt keine Neuigkeit für die jungen Radler dar. Überhaupt: Rasende Rowdys auf zwei Rädern gingen Ordnungsamt und Polizei bei einer gemeinsamen Kontrollaktion am Dienstag nicht ins Netz.

Eine Frau hat Glück – heute bekommt sie keine Strafe aufgebrummt

Innerhalb der knappen Dreiviertelstunde am Dienstagmittag, in der unsere Redaktion die Kontrolle begleitet hat, gab es exakt einen Verstoß zu verzeichnen. Diesen beging nicht etwa ein hungriges Schulkind in Eile, sondern eine Frau um die 40 Jahre, die mit ihrem E-Bike aus der Mühltorstraße heraus etwas zu schwungvoll – also über der zulässigen Schrittgeschwindigkeit – den Bogen schlug zu Ulli's Confiserie auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Dafür bekam sie – Glück gehabt! – an diesem Tag kein Bußgeld aufgebrummt, sondern bloß eine freundliche Verwarnung von Hauptkommissar Schiller und seiner Kollegin Hauptmeisterin Speller vom Polizeirevier Winnenden. Diese Verwarnung nahm sie auch in Form eines signalroten Handzettels mit nach Hause. Auf dem steht, was es an einem anderen Tag gekostet hätte, so zügig in Richtung Schoko-Geschäft zu rollen: 15 Euro. „Wir verzichten heute ausnahmsweise auf eine gebührenpflichtige Verwarnung“, heißt es auf dem roten Zettel. Das Motto lautet heute, wie schon bei diesen Aktionen in den vergangenen Jahren: Information und Prävention statt Sanktionen.

Was sagt die Verwarnte selbst? „Normalerweise steig’ ich immer ab, aber hier war ja nichts los ...“

Gegenseitige Rücksichtnahme ist in Winnenden besonders wichtig

Die Marktstraße ist definitiv kein Unfallschwerpunkt, an dem haufenweise Radler und Fußgänger ineinanderrasseln. Das bestätigen Polizei und Stadt. Laut Martin Bautz, Chef des Gemeindevollzugsdiensts, kommt es aber immer wieder vor, dass sich gerade ältere Menschen darüber beschweren, dass Radfahrer zu nah oder zu schnell an ihnen vorbeidüsen. „Wir haben hier schon auch wilde Fahrradfahrer, die recht schnell fahren“, sagt Bautz. In Winnenden, wo aufgrund entsprechender Einrichtungen viele Menschen mit Behinderung unterwegs sind – Gehörlose und Blinde zum Beispiel –, spiele gegenseitige Rücksichtnahme eine besonders wichtige Rolle.

Nicht immer stoßen Bautz und sein Team bei den Radlern auf Einsicht, insbesondere dann nicht, wenn sie den Personalausweis sehen wollen, um ein Bußgeld zu verhängen. Mitunter muss sogar die Polizei dazugerufen werden. Bautz: „Bei Autofahrern ist das leichter, die haben ein Kennzeichen.“

Letztes Jahr circa 50 Bußgelder verhängt

Wie viele Bußgelder die Stadt im Jahr verhänge, weil sich Radfahrer in der Fußgängerzone nicht an die Regeln halten? „Letztes Jahr waren es circa 50“, schätzt Martin Bautz. Für das „Befahren einer nicht freigegebenen Fußgängerzone“, das gilt für die Marktstraße tagsüber von 8 bis 20 Uhr, werden 25 Euro fällig. Wer sich beim (nur an Markttagen verbotenen) Überqueren vom Viehmarktplatz zum Gutenbergweg, von der Schloßstraße zur Mühltorstraße, von der Wagnerstraße zur Bengelstraße oder über die Turmstraße nicht an die Schrittgeschwindigkeit hält, zahlt 15 Euro. Wer auf dem Rad sein Mobiltelefon benutzt, ist sogar 55 Euro los, wenn er ertappt wird.

Bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren wird kein Bußgeld verhängt, aber die Eltern werden informiert.

Timo und Niklas (beide 16), die gegen 12.45 Uhr auf dem Heimweg vom Georg-Büchner-Gymnasium sind und von der Polizei einen Merkzettel in die Hand gedrückt bekommen, haben keine Strafe zu befürchten. Sie wissen Bescheid. „Wenn ich hier die Straße überquere, fahre ich immer sehr langsam. Und wenn Markt ist, ist eh viel zu viel los“, sagt Timo.

Diskussion vor drei Jahren: Schärfere Kontrollen beschlossen

Die jährliche Kontrollaktion der Stadt Winnenden geht zurück auf einen Beschluss im Gemeinderat 2019, die Kontrollen zu verschärfen und konsequent Bußgelder zu verhängen. Während aus dem Ordnungsamt damals sogar die Anregung gekommen war, das Längsradeln in der Marktstraße auch tagsüber zu erlauben, sprach sich eine große Mehrheit der Stadträte für eine strengere Gangart aus. Die Winnender Bürger hatten ihnen unter anderem von Zusammenstößen und gefährlichen Situationen berichtet. Geradezu empört waren deshalb manche im Gremium gewesen über die Auffassung der Stadt, Fahrradfahrer und Fußgänger würden sich schon irgendwie arrangieren.

Die Haltung der Stadt seither: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Fast jeden Tag ist der Vollzugsdienst in der Innenstadt unterwegs. Übrigens auch, um den motorisierten Lieferverkehr zu kontrollieren.