Fall 7 der Brandserie Winnenden/Schwaikheim: Lebensgefahr für Hausbewohner

Die Brandserie in Winnenden geht weiter und hat am Wochenende, in der Nacht auf Sonntag, eine neue, eine gefährlichere Dimension erreicht. Andreas Lindauer, Chef des Polizeireviers Winnenden, spricht von schwerer Brandstiftung, weil das Feuer, das einen 1100 Liter fassenden Plastikpapiercontainer samt Inhalt verzehrt hat, eine Gefahr für Leib und Leben der Bewohner im Wohn- und Geschäftshaus darstellt.

„Man muss sich nur vorstellen, dass die Menschen nachts im Sommer bei offenem Fenster schlafen. Da ziehen dann Rauchgase in den Raum und der Mensch stirbt an einer CO-Vergiftung.“ Kurz vor Mitternacht am Samstag schlugen die Flammen bereits sechs Meter hoch, also mehr als zwei Stockwerke, als eine Polizeistreife mit dem Feuerlöscher dem Brand zuleibe rückte, bis die Feuerwehr eintraf. Tatsächlich war der Ruß in eine Dachgeschosswohnung gedrungen, die Bewohner hatten aber Glück und erlitten nur leichte Rauchgasverletzungen.

Auch der Sachschaden scheint sich in Grenzen zu halten, aber nur, wenn man einen neuen Anstrich der Fassaden außen vor lassen kann, was noch nicht klar ist. Offensichtlich ist derzeit nur: Pflanzen in einem Beet sind abgebrannt, ein Schild ist verkohlt, eine Tonne angeschmolzen.

Polizei Winnenden kooperiert mit der Kriminalpolizei

Bisher hat der unbekannte Feuerteufel (vielleicht sind es auch mehrere Personen) innerhalb von drei Wochen an sieben Stellen zugeschlagen:

7. Juli: Container an der Ringstraße bei der Stöckachschule brennt,

und jemand löst die Brandmeldeanlage des Lessing-Gymnasiums aus;

12. Juli: Kleinstbrand an den Müllcontainern des Georg-Büchner-Gymnasiums;

23. Juli: etwa 5000 Euro Schaden, die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, bei Großbrand im Containerstellplatz am Georg-Büchner-Gymnasium;

28. Juli: Ein metallener Papiercontainer beim Wunnebad wird in Brand gesteckt;

29. Juli: Mit einem Papierbehälter und Palettenholz stecken Unbekannte die Skateranlage in Schwaikheim an;

30./31. Juli: Brand am Bengelplatz.

Andreas Lindauer verrät aus taktischen Gründen nur, dass die Winnender Beamten mit der Kriminalpolizei kooperieren, Spuren auswerten, neuen nachgehen und gezielter überwachen als bisher.

Hausverwalterin: Papiertonnen am, aber auch im Haus sind hochgefährlich

Ein unserer Redaktion bekannter Anwohner aus der Oberen Sackstraße meldet sich auch bei der Stadt und bei seiner Hausverwaltung. Ihm ist nach dem nächtlichen Feuer am Haus gegenüber richtig mulmig, denn viele weitere Tonnen stehen direkt an Häusern, auch an seinem, vor dem Reformhaus Escher.

Dort sagt eine Mitarbeiterin, dass für die drei Tonnen und den Papiercontainer im Haus kein Platz sei. Das relativieren der Bewohner („das Haus verfügt über einen umzäunten Müllplatz“) und die Hausverwalterin Iris Steichele aus Schwaikheim: „Für eine normale Tonne wäre noch Platz, aber nicht für so viele und große. Und eigentlich hat das Reformhaus kein Anrecht darauf, ist in der Hinsicht nicht Teil der Hausgemeinschaft.“

Das Platzproblem gebe es aber nicht nur in den Häusern am Bengelplatz. „Als sie gebaut wurden, dachte niemand daran, dass es zusätzlich zur Restmülltonne noch Gelbe, Braune und Blaue Tonnen geben würde. Und es gibt bei Gelber und Blauer Tonne offenbar auch kein Limit nach oben.“ Das sei nicht nur optisch unschön, sondern hochgefährlich und müsse vom Landkreis geändert werden, der die Tonnen über die Abfallwirtschaft Rems-Murr verteilt, so Steichele weiter.

Zündelnde Kinder und unachtsame Raucher stellen die gleiche Gefahr dar wie ein Brandstifter

Sie hat das Problem in jedem größeren Haus im Rems-Murr-Kreis, teils beantragt sie aus Sicherheitsgründen den Neubau von abschließbaren Müllplätzen im Freien. Ob es nun Kinder seien, die aus Unwissenheit im Haus (!) an Müllcontainern zündeln, oder ein unachtsamer Raucher im Dunkeln gar nicht merkt, dass er seine Kippe in einem Papierbehälter entsorgt, oder Straftäter ihr Unwesen treiben – sie findet: „Man sollte mindestens von den Gewerbetreibenden wieder verlangen, dass sie Verpackungen einmal die Woche selbst zu den Containern oder auf den Wertstoffhof bringen. Was sonst alles passieren kann, das ist nicht lustig. Da geht auch mir die Muffe.“

Stadt empfiehlt, Dritten den Zugang zu Mülltonnen zu erschweren

Die Stadt Winnenden hat mit ihrem Ordnungsamt am Bengelplatz umgehend reagiert und (mal wieder) Briefe an die Tonnen gehängt, die hier auch am Dienstag noch auf öffentlichen Flächen am Bengelplatz stehen. Pressesprecherin Franziska Götz erklärt, dass die Tonnen nur für die Abholung auf die Straße gestellt werden dürfen. Alles andere sei eine „erlaubnispflichtige Sondernutzung“.

Stehen Mülleimer trotzdem dauerhaft auf Verkehrswegen, fordere der Gemeindevollzugsdienst zur Beseitigung auf. „Generell, nicht nur aufgrund der Brände in letzter Zeit, rät das Amt für öffentliche Ordnung, Mülltonnen auf Privatflächen und vor allem möglichst unzugänglich für Dritte abzustellen. Dadurch wird auch vermieden, dass Tonnen durch Dritte falsch befüllt und dann nicht geleert werden“, so Franziska Götz.