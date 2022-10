Falscher Pfarrer in Winnenden: Katholische Kirche fällt auf Hochstapler herein

Eine alte Bekanntschaft und eine vertrauensselige Kirchengemeinde hat ein Mann dreist ausgenutzt, als er Anfang Juli für ein paar Tage zu Besuch in Winnenden war. Die Behauptung er sei Priester und seine Ankunft in Soutane schienen glaubwürdiger Beleg genug, um ihm die Türen zu öffnen und Vertrauen zu schenken. So fiel die Katholische Kirche auf einen Hochstapler herein.

Der geistliche Gast bekam am Mittwoch, 6. Juli, ein Bett im Pfarrhaus, blieb darob aber nicht gerade mönchisch-bescheiden. Er öffnete neugierig und unbemerkt Schubladen. Und fand, was nicht hätte sein dürfen, unverschlossen eine EC-Karte für ein Girokonto der katholischen Kirchengemeinde nebst Pin. Diese Fahrlässigkeit interpretierte der angebliche Gottesmann zu seinen Gunsten als Geschenk des Himmels, nahm die Kirchen-Karte und ging damit shoppen.

Ja, er war schnell und sehr großzügig bei seiner Tour durch Winnenden, brachte zum Beispiel üppig Wildlachs, Fleisch, Wurst auf ein spontanes privates Grillfestle mit Gemeindemitgliedern mit, ging auch anderntags gleich zu einem Weingut, um sich mit dem leckeren Rosé einzudecken, den er dort in lustiger, geselliger Runde kosten durfte. In knapp zwei Tagen, bis der Kassenverwalter die Karte noch in der Nacht zum Sonntag sperren ließ, verschwanden auf diese Weise 5700 Euro vom Kirchenkonto.

Etliche Zeugen haben den Mann mit der Kirchen-EC-Karte einkaufen sehen

Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Rupert Kern, nach dem Weggang von Pfarrer Gerald Warmuth der ehrenamtliche Chef von St. Karl Borromäus, sah sich nun in einer Rolle, die er nicht auch noch gebraucht hätte, wie er auf Nachfrage berichtet: Detektiv. „Es hatte sich gleich ein Verdachtsmoment gegen den ,Priester’ ergeben, weil er in der Teststation an der Marktstraße gesehen worden war, wie er mit solch einer Karte Geld abbuchen ließ. Und auf unserem Konto war die Abbuchung auch.“ Am Montag schaltete Rupert Kern die Polizei ein, erstattete Anzeige zunächst gegen unbekannt, doch seine weiteren Nachforschungen anhand der Abbuchungsliste und Befragungen ergaben ein eindeutiges Bild: „Es gibt genügend Zeugen, die gesehen haben, dass er unsere Karte benutzt hat.“

Der Kurzurlaub des diebischen Priesters endete mit zwei Vernehmungen im Winnender Polizeirevier. „Dabei nahmen sie ihm auch 2000 Euro ab, die er in bar bei sich hatte.“ Der finanzielle Schaden für die Kirchengemeinde liegt nun also noch bei 3700 Euro, „auf dem werden wir wohl sitzenbleiben, wenn er ihn nicht begleicht“, sagt Rupert Kern am Telefon. Die Versicherung ist aufgrund der laxen Verwahrung der Karte jedenfalls aus dem Schneider. Das Geld könnte beim Teufel sein, denn nach seiner Abreise am 12. Juli ist der Mann untergetaucht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte der Kirchengemeinde vor wenigen Tagen mit, dass sie das Verfahren vorläufig einstellt, weil der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt sei. Die Anzeige gegen ihn hält die Kirchengemeinde aber aufrecht.

Einige zermartern sich das Hirn: Warum den Betrug nicht gewittert?

Ja, heiliger Strohsack, die Betrüger wenden heutzutage nicht nur den Enkeltrick an oder treten als falsche Polizisten auf (und verursachen bei gutgläubigen Mitmenschen Zigtausende Euro Finanzschaden). Jetzt schlüpfen sie auch schon in Pfarrerkleidung, und keiner merkt’s. Kann das sein? Zumal, wie Rupert Kern berichtet, der Mann auch einen Gottesdienst, eine Taufe sowie vier Eucharistiefeiern abgehalten hat, bei denen geweihte Hostien ausgegeben und deren Wandlung vollzogen wurden. Eine gewisse Routine war vorhanden, auch wenn ein Ohrenzeuge unserer Redaktion berichtet: „Die Predigt war arg dünn.“

Rupert Kern hat sich hierzu auch schon das Hirn zermartert. Er selbst fand’s zwar komisch, dass der Mann behauptete, nicht in einer Pfarrei im Bistum Mainz zu arbeiten, weil er sich als Kaplan mit dem ihm übergeordneten Pfarrer nicht verstanden habe. Angesichts des Priestermangels hätte es viele andere Gemeinden für einen Seelsorger gegeben, anstatt in der Kirchenverwaltung (Ordinariat) zu arbeiten.

Rupert Kerns Bauchgefühl sollte sich bestätigen, als der betrügerische Betbruder schon abgereist war. „Ich bekam einen Anruf vom Bistum Speyer. Auf deren Rechnung hatte er eine Stola und einen Kelch bestellt.“ Lieferadresse Winnenden, und siehe da: Beide Gegenstände lagen als Geschenk im Pfarrhaus. Kern: „Ich fragte dann bei der Diözese nach, ob er Priester ist. Die Antwort lautete Nein.“ Gleichwohl, so hat sich Kern bei der Diözese versichert, seien Kindstaufe und Abendmahle gültig.

Inzwischen hat die Diözese Rottenburg eine Warnung veröffentlicht, bei unbekannten Herren in Soutane, die sich anbieten, einen Gottesdienst zu halten, doch bitte misstrauisch zu sein und das Angebot abzulehnen, bis die Überprüfung bei der Diözese erfolgt ist.

Hochwürden Hochstapler war Ministrant und hat einen Reli-Preis erhalten

„Den aus Uganda stammenden Urlaubsvertreter unseres ghanaischen Pfarrers trifft jedenfalls keine Schuld“, sagt Rupert Kern. Dieser hatte den Mann vor etwa neun Jahren als Ministrant und Jugendleiter kennengelernt, lose Kontakt mit ihm gehalten und verabredet, sich zu treffen, wenn der Afrikaner mal wieder in Deutschland sei. Dies war nun in den vier Wochen Urlaubsvertretung in Winnenden der Fall. Der echte Pfarrer ahnte nicht, dass der falsche Kaplan erst 22 Jahre alt ist und schon allein deshalb nicht Theologie studiert haben konnte. „Man hätte ihn vom Aussehen her auch für 27 Jahre halten können“, so Rupert Kern, der bei einer Internetrecherche darauf stieß, dass Hochwürden Hochstapler 2018 beim Abschluss einer Berufsfachschule einen Preis für Religion bekommen hatte.