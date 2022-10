Falscher Pfarrer in Winnenden: Muss die Taufe eines Kindes wiederholt werden?

Pfarrer und Pfarrgemeinden sind genauso wenig vor Betrügern sicher wie nicht-kirchlich organisierte, aber gutgläubige Menschen. Das schrägste Beispiel dafür lieferte der Auftritt eines 22-Jährigen in Winnenden, dem ein etwas älteres Aussehen, sein Großwerden in der katholischen Kirche sowie die Verkleidung mit Soutane und Römerkragen gereicht hatte, um für ein paar Tage eine ganze Gemeinde hinters Licht zu führen. Er besuchte zwar einen ihm tatsächlich von Germersheim her persönlich bekannten Aushilfspfarrer – bekam aber dann eine EC-Karte nebst Pin vom Kirchenkonto in die Finger, ging damit einkaufen, gab 5700 Euro aus und taufte in seiner Rolle als Priester auch noch ein Kind.

Betrug ist Betrug, sollte der Laie nun meinen, die Taufe muss wiederholt werden. Doch, Geheimnis des Glaubens, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, die auch schon direkt nach dem Betrugsfall von der Winnender Kirchengemeinde um Rat gefragt worden ist, sieht es anders: „Die Taufe ist als gültig anzusehen“.

Taufe durch ungeweihte Personen schon lange gültig

Die Familie des Kindes sei damals informiert worden, dass der 22-Jährige kein Priester gewesen sei, habe aber nach Kenntnis des Pressesprechers der Diözese auch kein Problem darin gesehen. Falls doch, führt Gregor Moser aus, dass die Seelsorger vor Ort „in einem Gottesdienst einen Teil der ausdeutenden Zeichen wiederholen“ könnten (zum Beispiel Anlegen des Weißen Kleides und Ähnliches), „und dem Kind in Form eines Einzelsegens den Segen Gottes zuzusprechen. Auch könnte in einem solchen Gottesdienst noch einmal die Bereitschaft der Paten zur Übernahme des Amtes erfragt werden.“ Eine gültig gespendete Taufe jedoch könne und dürfe nicht einfach wiederholt werden.

Gregor Moser erläutert auch, warum die Taufe durch den Hochstapler als gültig angesehen wird: „Schon seit frühester Zeit der Christenheit war die Taufe durch ungeweihte Personen gültig und erlaubt. Das lag an der hohen Bedeutung, die man der Taufe für das Heil der Menschen zugesprochen hat. Bis heute kann jeder Mensch gültig die Taufe spenden, dies ist vor allem im Notfall wichtig, wo kein Diakon oder Priester für die Taufspendung erreichbar ist (Lebensgefahr eines Kindes zum Beispiel).“

Ein Grund für eine Nottaufe liegt jedoch nicht vor

Jetzt aber wird’s doch etwas verwirrend: Die Taufspendung sei gültig, aber als unerlaubt anzusehen, da kein Grund für eine Nottaufe vorgelegen habe.

Da kommen wir wieder als außenstehende Laien und fügen hinzu: Eigentlich führte doch ein Notstand zur Taufe durch den Betrüger, denn der Urlaubsvertreter hatte einen anderen Termin und eine weitere Person, die für die Taufe infrage gekommen wäre, wurde an dem Wochenende krank. Drittens ist es Frauen bislang nicht erlaubt gewesen, die Taufe vorzunehmen.

Hierzu gibt es brandaktuelle Neuigkeiten: Bei der Taufe soll sich in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ohnehin bald etwas ändern, wie Bischof Gebhard Fürst just am Montag, 10. Oktober, in einem Interview mit unserem Stuttgarter Mantelteil sagte: Es wird künftig auch Gemeinde- und Pastoralreferentinnen erlaubt sein, die Taufe zu spenden.

Sexueller Missbrauch und Vertuschung wiegen viel, viel schwerer

Hat dieses Jonglieren der eigenen Institution nun in irgendeiner Weise den Glauben der Winnender erschüttert? Wie stehen sie danach zu ihrer Kirche? Ein Mitglied der katholischen Kirchengemeinde Winnenden sagt gegenüber unserer Zeitung, dass die Vertuschung sexueller Missbräuche durch die Kirchenführung schon längst einen sehr viel größeren Vertrauensverlust mit sich gebracht habe als dieses Kinkerlitzchen mit der Hochstapler-Taufe. „Jeder baut sich doch inzwischen sein eigenes Glaubensgebäude, vom Vatikan lässt sich niemand mehr etwas vorschreiben und ich persönlich habe nur Vertrauen in die Leute vor Ort.“

Es bleibt dabei: Eucharistie dürfen nur zum Priester geweihte Männer zelebrieren

Und was ist mit dem Abendmahl? An dem hat der verkleidete Ex-Ministrant auch mitgewirkt. „Nach Auskunft der Verantwortlichen vor Ort hat der falsche Priester nie alleine die Eucharistie zelebriert, sondern als Konzelebrant des gültig geweihten Priesters, der als Ferienaushilfe seinen Dienst in der Gemeinde getan hat. Durch die Zelebration dieses Priesters waren die Eucharistiefeiern gültig. Hätte der falsche Priester alleine die Eucharistie gefeiert, dann wären die Eucharistiefeiern ungültig gewesen.“

Damit sucht Gregor Moser auch die verwunderte Nachfrage von Kämpferinnen und Kämpfern für die Gleichberechtigung der Frau in der katholischen Kirche zu entkräften, was ihm allerdings nicht gelingt. „Für die gültige Feier der Eucharistiefeier ist die Priesterweihe unbedingte Voraussetzung. Da die Priesterweihe in der katholischen Kirche Männern vorbehalten ist, können Frauen nicht gültig die Eucharistiefeier zelebrieren.“

Welche Strafe erwartet den falschen Priester?

Zurück zu unserem Hochstapler. Wird er denn, falls er sich seiner Strafe stellt, denn später noch auf legalem Wege Priester werden können? Der Bedarf wäre ja da. Felix Neumann vom Internetportal Katholisch.de schreibt, dass es sowohl nach staatlichem wie nach kirchlichem Recht unter Strafe steht, sich fälschlich als katholischer Priester auszugeben. Das unbefugte Führen von Amts- und Dienstbezeichnungen, öffentlichen Würden und das unbefugte Tragen von Amtsbekleidungen ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe belegt. Seit Mitte Juli hat die Polizei gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Er ist nach zwei Vernehmungen untergetaucht. Sobald er wieder auftaucht, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, Betrugs und des Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen.

Das kanonische (kirchliche) Recht sieht für die Anmaßung eines Kirchenamts eine „gerechte Strafe“ vor, die weitgehend den Ausschluss von der Gemeinde zum Ziel hat. „Wer ohne Priesterweihe das eucharistische Opfer zu feiern versucht, zieht sich die Tatstrafe des Interdikts zu und darf damit keine Sakramente empfangen und keinen aktiven Anteil an Gottesdiensten und anderen Zeremonien haben“, heißt es auf katholisch.de. „Je nach Schwere des Delikts können auch weitere Strafen bis hin zur Exkommunikation verhängt werden.“ Also, das sieht nicht gut aus für den jungen Betrüger. Vielleicht sollte er doch Schauspieler werden.

Nicht der einzige Betrüger, der sich als Kleriker ausgibt

Wie auf der Internetseite katholisch.de weiter nachzulesen ist, hat dieses Jahr die Kirche allgemein bereits vor immer mehr Betrügern gewarnt, die behaupten, Kleriker zu sein und Spenden für Gemeinden im Ausland zu sammeln, oder Personen, die den „Enkeltrick“ im Pfarrbüro probieren. Konkret wird der Name des Winnender Betrügers erstmals Ende August vom Bistum Speyer genannt.