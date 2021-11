Winnenden (usp).

Eine Epoche gehe zu Ende, so Pfarrer Gerald Warmuth bei der Begrüßung zu seinem feierlichen Abschiedsgottesdienst. Er sei an einem „Knotenpunkt“ seines Lebens angekommen. Die Feier sei auch für ihn eine „einmalige Stunde“. Zuvor hielten die Ministranten und das Pastoralteam mit ihm Einzug in die St.-Karl-Borromäus-Kirche. Dort waren aufgrund der Abstandsvorschriften die Plätze für die Gottesdienstteilnehmer markiert, so dass rund 70 Platz fanden,