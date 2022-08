Ferienprogramm der Tanzschule Monro Winnenden für geflüchtete Kinder kostenlos

Die Tanzschule Monro bietet in den Sommerferien Tanzkurse für Kinder und Jugendliche an – und lädt ukrainische Flüchtlinge ein, das Angebot kostenlos wahrzunehmen. Die Schule in der Max-Eyth-Straße 54 möchte jedem die Möglichkeit bieten, an ihrem Ferienprogramm teilzunehmen, wie Martina Deisser in einer Pressemitteilung schreibt.

Seit mehr als zehn Jahren in Winnenden

Seit über zehn Jahren werden in der Tanzschule Monro verschiedene Arten von Tänzen gelehrt. Zur Auswahl stehen Kindertanzen, Tanzkurse für Schüler und Jugendliche sowie Fitness für Kinder und Erwachsene. Tanzkurse für Eltern werden auch angeboten.

Das Anliegen der Tanzschule ist es, den betroffenen Kindern Abwechslung und Aufmunterung zu schenken. Das Ferienprogramm in Winnenden findet jeden Dienstag statt. Die Auftaktveranstaltung ist am 9. August. Das letzte Zusammentreffen wird am 6. September stattfinden.

Bei den insgesamt fünf Terminen wird für alle Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die „Miniflitzer“ von zwei bis drei Jahren beginnen immer um 15.30 Uhr. Zeitgleich kommen die vier- und fünfjährigen „Tanzmäuse“ zusammen. Um 17 Uhr treffen sich die sechs- bis siebenjährigen „Smileys“. Eine Hip-Hop-Gruppe, bei der Kinder ab acht Jahren teilnehmen dürfen, startet um 17 Uhr.

Wer am Ferienprogramm der Schule teilnehmen möchte, schickt eine Anmeldung an info@tanzschule-monro.de.