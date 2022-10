Fernwärme und Co.: Wie wird Winnenden sicher und klimaneutral versorgt?

Mehr als die Hälfte unseres jährlichen Energiebedarfs entsteht für Wärme. Die einen haben einen Öltank im Keller, die anderen einen Gaskessel und immer mehr Gebäude, gerade in neuen Wohnquartieren, sind an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Aktuell zeugen Baustellen in der Winnender Innenstadt von den Bemühungen der Stadtwerke, dieses Netz auszubauen. Auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit von Energie-Importen und einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung findet aktuell eine Art Energie-Inventur in Winnenden statt.

Wärmeplanung eine Nummer größer

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erhebt das Freiburger Planungsbüro Greenventory gemeinsam mit der Stadt Winnenden Daten darüber, wie in Winnenden geheizt wird – und ermittelt Potenziale für die Zukunft. „Wir machen schon lange Wärmeplanung auf Quartiersebene“, sagt Chef-Stadtplaner Markus Schlecht im Gespräch mit unserer Redaktion – jetzt soll das für das gesamte Stadtgebiet und noch über dessen Grenzen hinaus erfolgen.

Bis Ende 2023 soll für Winnenden und die Nachbargemeinden Schwaikheim und Leutenbach ein Wärmeplan erstellt werden, der nach Angaben der Stadtverwaltung „das wichtigste Planungswerkzeug für einen klimaneutralen Gebäudebestand und für eine energieeffiziente Wärmeversorgung bis 2040“ ist.

Für die Große Kreisstadt Winnenden ist das eine Pflichtaufgabe, die zu 100 Prozent gefördert wird, Leutenbach und Schwaikheim bekommen 80 Prozent der Kosten ersetzt. „Der Wärmeplan soll Stadt, Stadtwerken Winnenden und Bürgerschaft die Wärmewende systematisch und bezahlbar ermöglichen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Der Wärmeplan besteht aus vier Elementen:

1. Bestandsanalyse:

Der aktuelle Wärmebedarf und -verbrauch, die daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen, Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen, der Versorgungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude werden systematisch erhoben.

2. Potenzialanalyse:

Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Industrie und öffentliche Liegenschaften sowie Erhebung der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien und Abwärmepotenziale werden erhoben.

Konkret könnten lokale Firmen, die – zum Beispiel bei der Produktion von Fruchtsäften – Abwärme produzieren, als Energiequelle für das umliegende Gebiet dienen. Dazu müsste dann freilich später einmal (siehe Element 4) die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Und die ist, weil die entsprechenden Leitungen unterirdisch verlaufen und dafür die Straße aufgegraben werden muss, ziemlich teuer. Laut Roland Rauleder, Klimamanager der Stadt, bedeutet das, die Wärmeplanung frühzeitig „mitzudenken“, wenn sowieso irgendwo Leitungen verlegt werden.

3. Aufstellung Zielszenario:

Das Ziel lautet: klimaneutrale Energieversorgung – bei Versorgungssicherheit. Die Stadt will ein Szenario entwickeln, wie der zukünftige Wärmebedarf mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Dazu gehört laut Stadtverwaltung eine räumlich aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten Versorgungsstruktur im Jahr 2040. Eignungsgebiete für weitere Wärmenetze (Nah- und Fernwärme) und Einzelversorgung werden ermittelt.

4. Wärmewendestrategie:

„Für die Umsetzung des kommunalen Wärmeplans wird ein Transformationspfad mit ausgearbeiteten Maßnahmen und Umsetzungsprioritäten für die Erreichung der erforderlichen Energieeinsparung formuliert“, heißt es in der Pressemitteilung zum Thema. Übersetzt: Es wird geschaut, was, wann, wo Sinn macht. Und dann müssen natürlich die Bürger mit ins Boot genommen werden. Beispiel Fernwärme: Eine neue Heizzentrale lohnt sich insbesondere in dicht bebauten Gebieten – und wenn möglichst viele Haushalte sich an das Netz anschließen lassen.