Firma Albert Eger in Winnenden spendet 10.000 Euro für Malteser und Rotes Kreuz

Die Malteser Rottenburg-Stuttgart, zu denen auch die Kreisgliederung Rems-Murr gehört, unterstützen seit vielen Jahren ein Kinderheim in der rumänischen Stadt Satu Mare, in der Nähe der ukrainischen Grenze. Das Deutsche Rote Kreuz in Winnenden kleidet mit seiner Kleiderkammer Flüchtlinge günstig ein. Beide Organisationen profitieren jetzt von einer Spende der Winnender Firma Albert Eger, die den Verantwortlichen einen gemeinsamen Scheck über 10.000 Euro überreicht hat.

Die Malteser organisieren einen Hilfstransport mit Schulmaterial

Kurz nach Kriegsbeginn haben die Malteser die Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Malteser verfügen über ein großes Netzwerk, das auch weit in die Ukraine reicht. Der Auslandsbeauftragte sei wöchentlich im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Satu Mare, um den aktuellen Bedarf an Hilfsgütern zu erfragen, berichtet Florian Hambach vom Malteser Hilfsdienst im Rems-Murr-Kreis.

Zu Beginn des Krieges ging es hauptsächlich um Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. Aktuell sind eher Hilfsgüter gefragt, die für eine Zwischenunterbringung notwendig sind. Viele Geflüchtete möchten in der Nähe ihrer Heimat bleiben und hoffen auf ein baldiges Kriegsende und dementsprechend eine baldige Rückkehr. Aus Satu Mare sei jetzt der Bedarf an Utensilien für die Beschulung der geflüchteten Kinder gemeldet worden. Das umfasst zum Beispiel flexibel einsetzbares Lehr- und Lernmaterial. Daher werden die Malteser aus Winnenden einen Transport nach Rumänien organisieren und die Hilfsgüter eigenständig oder in Kooperation mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Ravensburg nach Satu Mare bringen.

Das tun sie mit der großzügigen Unterstützung der Firma Albert Eger aus Winnenden. Ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro ist kürzlich feierlich an die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz übergeben worden.

Die Seniorchefin der Papierhülsenfabrik hat ein großes Herz

Die Papierhülsenfabrik Albert Eger ist seit Jahrzehnten ein wirtschaftlicher Bestandteil in Winnenden. Die Seniorchefin Gertrud Lange-Mickel verfolgt im stolzen Alter von 91 Jahren im Hintergrund die Entwicklung in der Firma sowie die Entwicklungen in Winnenden und der Welt. Die „großzügige Ader“ von Gertrud Lange-Mickel für die Belange Hilfsbedürftiger ist bekannt, schreibt Gerd Wahl von der Bürgerstiftung Winnenden in einer Pressemitteilung.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine habe sich die Firma dazu entschlossen, an die örtlichen Hilfsorganisationen DRK und Malteser Hilfsdienst für die Bewältigung der Aufgaben um die Geflüchteten aus der Ukraine zu spenden. Beide Organisationen hätten den Vorsitzenden der Firma eine schlüssige Mittelverwendung aufgezeigt.

In der Kleiderkammer des DRK soll es bald digitale Übersetzungshilfen geben

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) engagiert sich im Bereich Sozialarbeit in der Flüchtlingshilfe. Zum Beispiel in der Kleiderstube in Winnenden. Diese bietet Bedürftigen die Möglichkeit, kostengünstig Bekleidung zu erhalten. Im Rahmen des Ukraine-Kriegs unterstützt die Kleiderstube Geflüchtete mit der notwendigen Erstausstattung. Damit sind einige Kosten verbunden – die jetzt leichter zu decken sind.

Die Sozialarbeit des DRK plant für die Kleiderstube die Umsetzung von sogenannten digitalen Helfern. Das sind Übersetzungsprogramme, welche die Kommunikation mit nicht-deutschsprachigen Kunden ermöglichen sollen. Zudem sollen die Lagermöglichkeiten ausgeweitet werden und technische Unterstützungseinrichtungen angeschafft werden.