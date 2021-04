Die Stadt Winnenden braucht ein neues Wohnheim für Leute, die sonst nirgendwo unterkommen, und dies soll an der Hofkammerstraße in Birkmannsweiler entstehen. Der Standort ist schon lange in der Diskussion. Nun ist es wieder im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats behandelt worden. Grund: Die Gemeinderäte änderten das Raumprogramm. Dort am Buchenbach sollen Flüchtlingsfamilien und einzelne Flüchtlinge unterkommen, die keine Bleibeperspektive haben, wie es der städtische Immobilienmanager