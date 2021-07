Die Stadt öffnet sich, das Wetter macht ebenfalls, was es soll. Straßen werden be-bummelt, der Marktplatz füllt sich, das Leben strömt in Cafés, in den Geschäften bleibt es auch nicht leer. Die Covid-Einschränkungen haben sich gelockert, die Lockerheit scheint bei den Besuchern anzukommen.

Rund um die Stände mit Blumen und Pflanzen blüht das Leben. Bei den Orchideen wird eifrig diskutiert: „Man muss mit den Blumen schwätzen“, sagt Birgit Damaschke aus Winnenden zu ihrer Bekannten.