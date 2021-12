Drei Hochhäuser im Schelmenholz: Balkon neben Balkon, Fenster über Fenster, Hunderte von Bewohnern. Im dritten Hochhaus im siebten Stock wohnt Familie Zaben-Hussein, Flüchtlinge aus dem Irak. Es war einer ihrer glücklichen Momente in ihrem Leben, als sie diese Hochhauswohnung bekamen und als sie wussten: Sie haben hier sehr liebe Nachbarn, die ihnen helfen würden, wenn sie in Not gerieten. Wenige Monate nach ihrem Einzug ereilte sie große Not: Beim Vater Mahmood Hussein wurde Krebs entdeckt,