Wer in diesen Tagen an der Großbaustelle am Stadtrand vorbeikommt, mag es kaum glauben: Im Wunnebad, das sich mitten im Umbau befindet, beginnt an diesem Samstag tatsächlich die Sommersaison. Erlebnisbecken, Sprungbecken und Kleinkindbecken öffnen, ebenso die Liegewiesen sowie Soccer- und Beachvolleyballfeld. Alles wie immer also? Nicht ganz. Bäderleiter Sascha Seitz erklärt, was dieses Jahr anders ist im Wunnebad – und auch, warum sich die Fans des Mineralfreibads in Höfen noch etwas