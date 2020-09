„Ich stehe hier und hätte eigentlich Mathe“, sagt Josie Erhard, Zwölftklässlerin am Winnender Lessing-Gymnasium. Im kommenden Jahr macht sie ihr Abitur und Mathe ist Prüfungsfach. Leontine Franz, ebenfalls aus Winnenden, ebenfalls in der zwölften Klasse, allerdings am Königin-Katharina-Stift in Stuttgart, verpasst gerade Musik. Die beiden Mädels sind zwei der jungen Leute, die Fridays for Future, die Jugendbewegung für Klimaschutz und Gerechtigkeit, in der Stadt am Leben halten. Die