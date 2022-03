Auf dem Marktplatz in Winnenden haben sich am Dienstagabend erneut zahlreiche Menschen zu einem Friedensgebet versammelt. Um 18 Uhr läuteten die Glocken der Stadtkirche – und die Gedanken schweiften in die Ukraine, wo die Menschen nach wie vor den Angriffen der russischen Armee ausgesetzt sind.

Der evangelisch-methodistische Pfarrer Thomas Mozer, der das Friedensgebet am nunmehr dritten Dienstag in Folge leitete (die erste Versammlung fand vor zwei Wochen statt, die zweite am