Friedliche Demonstration mit Abstand zum Winnender Markt

Nach den Vorfällen vom vergangenen Samstag (10.4.), wie viele Menschen verteilten diesen Samstag (17.4.) Flugblätter ohne Masken auf dem Markt?

Drei Männer und zwei Frauen haben am Samstagvormittag in der Marktstraße friedlich gegen die geltenden Virenschutzvorschriften demonstriert. Vier von ihnen trugen keinen Mund-Nasenschutz, aber weil sie außerhalb des Marktgeschehens standen, kamen sie niemandem zu nahe. Die meisten Passanten gingen mit Abstand an ihnen vorbei, ohne ihnen Beachtung zu schenken. Ältere Marktbesucher blieben stehen, warfen den Demonstranten vor, dass sie andere gefährden, und einer rief ihnen zu: „Ganget doch nach Stuttgart!“