Frust bei Kinderarzt-Suche in Winnenden: Nur Absagen von Waiblingen bis Backnang

Stefanie Dreher ist mit ihrem Mann Ralf und Sohn Ezra (3) im vergangenen Herbst nach Winnenden gezogen. Bereits im Frühsommer hatte sie sich auf die Suche nach einem neuen Kinderarzt gemacht. Der alte, im Nachbarort, kam nicht mehr infrage, zu weit weg. Was folgte, war ein frustrierender Telefon-Marathon: „Ich habe fast 30, 40 Praxen angerufen“, berichtet die 33-Jährige unserer Redaktion. Überall: Absagen. Viele Eltern in der Region kennen das Problem – und nehmen mitunter weite Wege auf sich, wenn das Kind krank ist.

Winnenden, Waiblingen, Backnang, eine Absage nach der anderen am Telefon

„Ich bin immer weiter raus, immer weiter raus ...“, erinnert sich Stefanie Dreher an die zeitintensive Arztsuche. Winnenden? Fehlanzeige. Waiblingen? Fehlanzeige. Backnang? ... So ging das weiter. Die Mutter durchforstete Internetforen, telefonierte vermeintlich heiße Tipps ab. Letztlich wurde sie in Sulzbach an der Murr fündig, im Norden des Landkreises, und ist mit der Praxis dort eigentlich glücklich. Nur: Mindestens eine halbe Stunde Fahrt muss sie dorthin einplanen.

Da überlegt sich die 33-Jährige zweimal, ob der Trip die Gesundheit wirklich fördert: „Wenn's dem Kind nicht gutgeht, gehört es eher in ein Bett als in einen Autositz“, sagt Stefanie Dreher. Mal ganz abgesehen davon, dass sie bei Schnee und Eis den Wagen lieber stehen lässt: „Bei der Witterung nach Sulzbach fahren ...“, seufzt sie.

Der Rems-Murr-Kreis gilt noch immer als überversorgt

Mehr als 74.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben im Rems-Murr-Kreis. Laut Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), kümmern sich 44 Ärztinnen und Ärzte um sie, „darunter aber einige Spezialisten, unter anderem am Klinikum Winnenden“. Nach der jüngsten Berechnung im Oktober 2022 liege der Versorgungsgrad im Rems-Murr-Kreis bei 110,6 Prozent. Diese Kennzahl ist im Vergleich zu vor fünf Jahren (142,5 Prozent) zwar gesunken, aber: „Der Kreis gilt damit immer noch als rechnerisch überversorgt.“

Wie kann das sein? Ganz einfach: Die bundesweit einheitliche Systematik, nach der festgelegt wird, ob es ausreichend Ärzte gibt, wurde in den 90er Jahren vom damaligen Gesundheitsminister Horst Seehofer eingeführt. Das Ziel damals, erklärt Kai Sonntag, habe gelautet: „Die Zahl an Ärztinnen und Ärzten zu begrenzen, um den Beitragssatz im Gesundheitswesen stabil zu halten.“ Mit anderen Worten: Die Berechnung „folgt eher finanziellen Aspekten“.

Überversorgt? Die Lebensrealität vieler Familien in Winnenden und Umgebung sieht anders aus. Stefanie Dreher und ihr Sohn Ezra sind beileibe kein Einzelfall. Um in einer der beiden Kinderarztpraxen in Winnenden neu aufgenommen zu werden, braucht man viel Glück, muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Zwar gebe es keinen generellen Aufnahmestopp, sagt eine Sprechstundenhilfe der Praxis von Dr. Gabriele Klingler, aber freie Kapazitäten auch nur dann, wenn jemand anders abspringt. Im Zweifel gilt: Immer wieder versuchen.

In der Faceboook-Gruppe „Wir sind Winnenden“ tauschen sich immer wieder Eltern über das Thema aus. Glücklich schätzt sich, wer in Remseck einen Platz ergattert hat, andere fahren bis nach Welzheim.

Eine neue Praxis in Winnenden zu eröffnen wäre „erst einmal nicht“ möglich

Eine neue Kinderarztpraxis in Winnenden zu eröffnen, das wäre – Stichwort: Überversorgung – aber „erst einmal nicht“ möglich, sagt Ärzte-Sprecher Kai Sonntag. „Allerdings müsste das im Einzelfall geprüft werden.“ Wobei das Problem ein eher hypothetisches ist. „Das aktuelle System stellt nicht unser Problem dar. Unser Problem ist, dass es zu wenig Kinderärzte gibt“, so Sonntag. Es gebe zwar „eine Reihe von Maßnahmen“, die Versorgung zu verbessern, „allerdings sind die Wirkungszeiträume teilweise lange“.

Stefanie Dreher: „Es ist eine Katastrophe mit Kinderärzten“

Der Ärztemangel in Baden-Württemberg gilt für sämtliche Fachrichtungen. Nicht nur die kinderärztliche Versorgung ist betroffen. Die Zahl der aus Altersgründen ausscheidenden Mediziner sei deutlich größer als die des ärztlichen Nachwuchses, hatte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung unserer Redaktion im vergangenen Herbst gesagt: „Es wird für die KVBW immer schwieriger, Nachfolger für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu finden.“

Anlass unserer Berichterstattung damals: die so verzweifelten wie vergeblichen Versuche einer Mitarbeiterin der Winnender Paulinenpflege, für ein vierjähriges Mädchen aus einer gehörlosen ukrainischen Familie einen Arzt zu finden, der die nötige Bescheinigung für die Aufnahme des Kindes in einem Kindergarten ausfüllte.

Stefanie Drehers Meinung: „Es ist eine Katastrophe mit Kinderärzten. Gerade für die Kleinsten sollte die medizinische Versorgung gewährleistet werden.“

Das ist sie im Zweifel auch, im akuten Notfall auch über das Rems-Murr-Klinikum. Niedergelassene Kinderärzte ersetzt die dortige Kinderklinik aber nicht, für die Notaufnahme gilt das sowieso.

Ein wertvoller Tipp vom Ärzte-Sprecher: Die Telefonnummer 116 117

Einen Tipp hat Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung für alle Eltern, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. „Ich darf auf unser Telemedizinangebot 'docdirekt' hinweisen, über das Eltern sehr schnell und einfach eine telemedizinische Beratung in Anspruch nehmen können“, teilt er mit, „dieses Angebot ist für die Eltern kostenfrei und unter der Woche tagsüber über die 116 117 zu erreichen. Natürlich löst 'docdirekt' nicht das Problem generell, aber im Einzelfall schon.“