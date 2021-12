Eine wirklich gute Nachricht in unsicheren Zeiten kommt aus dem Winnender Rathaus: „Es ist wichtig, dass es Kultur gibt. Deshalb halten wir an der Planung der Konzerttage Ende Januar, Anfang Februar fest“, sagt die zuständige Sachgebietsleiterin aus dem Kulturamt, Tanja Trefz. Sie hat zwar kein Omikron-Orakel, aber sie weiß, dass der Konzerttage-Rahmen bestmöglich an Pandemiebedingungen angepasst ist. „Nur wenn es einen Lockdown geben sollte, müssen wir uns dem natürlich beugen.“

Die