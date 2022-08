Gas knapp, Kosten hoch: Auch die Stadt Winnenden will im Winter Energie sparen

Energiespartipps stehen aktuell hoch im Kurs. Bei explodierenden Kosten und drohender Gasknappheit steckt so manche Hausgemeinschaft die Köpfe zusammen. Und auch die Städte im Rems-Murr-Kreis erheben Einsparpotenziale für den Winter. Waiblingen und Schorndorf zum Beispiel haben schon einige Maßnahmen verkündet. Und Winnenden?

Wenige Tage, nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe Gas ausgerufen hatte, schlossen die Stadtwerke Winnenden das Hallenbad des Wunnebads – die bisher markanteste Maßnahme, in Winnenden, Energie zu sparen.

Auch Schorndorf und Waiblingen haben in ihren Hallenbädern Einsparpotenzial ausgemacht. Waiblingen will die Schließung seiner Bäder zwar vermeiden, hat aber schon im März die Warmbadetage abgeschafft und das Außenbecken beim Hallenbad geschlossen sowie die Wassertemperaturen abgesenkt. Im Schorndorfer Oskar-Frech-Bad ist die Temperatur des Außenbeckens von 32 auf 28 Grad reduziert worden, die Duschwassertemperatur auf 32 Grad.

Konkrete Maßnahmen in Schorndorf und Waiblingen

In beiden Städten stehen bereits weitere Maßnahmen für städtische Einrichtungen auf der Liste: In Schorndorf wird die Raumtemperatur abgesenkt, es kommt nur noch kaltes Wasser aus den Wasserhähnen an Handwaschbecken, die Straßenbeleuchtung zwischen 0 und 4 Uhr wird ausgeschaltet, wo sie nicht zwingend notwendig ist, und auch die Beleuchtung der Finnenbahn im Sportpark.

Auch in Waiblingen soll im Winter in Schulen, Turnhallen und öffentlichen Einrichtungen auf die Raumtemperatur geachtet werden: In Büros und Klassenzimmern wird es laut Verwaltung nicht mehr als 20 Grad haben, in Turnhallen reichen laut DIN-Richtlinie beim Schulunterricht 17 Grad, ansonsten sogar nur 15 Grad.

Und in Winnenden? Wie spart die Stadt Energie?

Unsere Redaktion hat anhand dieser Beispiele im Winnender Rathaus nachgefragt, welche Maßnahmen hier ergriffen werden. Wie spart die Stadt Energie? Wie kalt wird es im Winter in den städtischen Gebäuden? Kommt nur noch kaltes Wasser aus dem Schul-Wasserhahn? Was läuft schon, was ist geplant?

Pressesprecherin Franziska Götz teilt daraufhin mit, die Stadt sei „gerade dabei zu prüfen, welche Maßnahmen zur Einsparung von Energie möglich und sinnvoll sind“. Das Stadtbauamt prüfe, was technisch möglich sei, die Ergebnisse würden dann mit den anderen Ämtern abgestimmt. Konkrete Vorhaben nennt sie nicht. Es könnten noch keine Aussagen getroffen werden, „zumal die meisten Maßnahmen die Heizperiode betreffen, die ja noch nicht begonnen hat“. Nur so viel: In den Schulen seien „jetzt schon viele Klassenräume und Schüler-WCs nur mit kaltem Wasser ausgestattet“.

Kurzum: Auch Winnenden will und muss sparen – wie, das steht aber noch nicht fest.