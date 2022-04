Zwei sogenannte Vorbereitungsklassen gibt es aktuell in Winnenden, eine in der Stöckachschule, eine in der Geschwister-Scholl-Schule. An der Grundschule werden aktuell sieben ukrainische Kinder nach ihrer Flucht vor dem Krieg unterrichtet, an der Realschule sind es acht – doch die Vorbereitungsklasse platzt bereits aus allen Nähten. Die gute Nachricht: Bald soll hier eine Lehrerin, die selbst aus der Ukraine geflohen ist, eine zusätzliche Schulklasse eröffnen. Einen entsprechenden Antrag hat