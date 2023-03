Gemeinderäte geben Grünes Licht: Neues Therapie-Gebäude für das ZfP in Winnenden

Im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Winnenden steht die nächste Neuerung an. Im sogenannten „Haus M“ sollen künftig unter anderem eine Tagesklinik und eine Psychiatrische Instituts-Ambulanz, kurz PIA, unterkommen. Die Gemeinderäte haben dem dreigeschossigen Bau im Technischen Ausschuss am Donnerstagabend (9. März) ihr Einvernehmen erteilt. Bis das Gebäude steht, wird es wohl noch einige Zeit dauern.

Von Albertviller Straße aus sichtbar

Wie Markus Schlecht, Leiter des Stadtentwicklungsamts, bei einer ersten Vorstellung der Pläne im September berichtete, arbeiten die Klinik-Verantwortlichen seit mehreren Jahren an einem Neubau. „Das ZfP braucht diesen Neubau, weil in offenen Sektorenstationen Tagesklinik und Psychiatrische Instituts-Ambulanz in einem modernen Baukörper umgesetzt werden können“, erklärte er damals.

Momentan zeichnen am geplanten Standort Bäume und Grasflächen das Bild.

Auf dem ZfP-Gelände entsteht der Neubau etwa auf Höhe des Abzweigs Albertviller/ Breuningsweiler Straße. „Circa 15 Meter von der Mauer des Schlossparks entfernt“, schätzte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in der Ausschusssitzung. Zwischen dem Gemäuer des Schlossparks und dem geplanten Gebäude befänden sich dann noch eine Straße für die Kliniklogistik sowie ein Grünbereich samt Bäumen. „Man wird das Gebäude auf alle Fälle von der Albertviller Straße aus sehen“, machte Holzwarth deutlich. In der Sitzung waren sich die Gemeinderäte einig: Der Neubau fügt sich in die Umgebung ein. Kritik an den Plänen gab es nicht.

Ganze Reihe an Umbauarbeiten steht an

Oberbürgermeister Holzwarth erklärte noch einmal ausdrücklich, dass es sich beim Neubau von „Haus M“ nicht um den Maßregelvollzug handelt. Vielmehr gehe es um einen Ersatz für ein in die Jahre gekommenes Gebäude, das sogenannte „Haus E“.

Wie geht es nun weiter? Die Stadt hat nicht die Freigabe, einen Zeitplan zu skizzieren, wie Markus Schlecht, Leiter des Stadtentwicklungsamtes, auf Nachfrage per E-Mail erklärt. Er verweist auf die Verantwortlichen des ZfP. Von dort wiederum ist zu hören, dass mit einer Antwort erst in der kommenden Woche zu rechnen ist.

Vorgesehen ist, dass sich im Erdgeschoss ein Foyer hin zu einem Innenhof öffnet. Im ersten und zweiten Obergeschoss sollen sich die offenen Sektorenstationen befinden.

Der Bedarf an Therapieplätzen jedenfalls ist hoch: Laut einem jüngsten Bericht der Krankenkasse DAK Gesundheit haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg so viele Arbeitnehmer wie nie zuvor aufgrund von psychischen Krankheiten wie Depressionen am Arbeitsplatz gefehlt.