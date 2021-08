Bei der Baustellentour mit Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am vergangenen Samstag waren die kürzlich erst fertiggestellten vier Häuser mit 17 Wohnungen an der Forchenwaldstraße im Schelmenholz eine Station. Er moderiert sie mit einem angesäuerten Unterton an: „Jetzt kann man gucken, wie ihre Höhe wirkt“, sagt er. Weil er die von Nachbarn geführten und von einigen Gemeinderäten übernommenen „Riesendiskussionen mit teils wirren Äußerungen“ noch ziemlich frisch und negativ in Erinnerung