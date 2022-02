Stefanie Rolli wird die neue Leiterin des Georg-Büchner-Gymnasiums. Die bisherige Ministerialrätin tritt die Stelle am 1. April an. Sie ist die Nachfolgerin von Ilse Bulling, die Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kultusministeriums hervor.

Stefanie Rolli, 1977 in Mannheim geboren, legte dort am Liselotte-Gymnasium 1997 ihr Abitur ab. Anschließend studierte sie an der Universität Mannheim die Fächer Anglistik und Geschichte. An