Wer sind die Menschen, die bald in der Nachbarschaft leben? Sind sie möglicherweise vorbestraft? Und warum ist der Sichtschutz in Richtung Roggenweg nur 1,50 Meter hoch? Fragen, die Anwohner der Ruitzenmühle bei einer Online-Veranstaltung zur dort geplanten Flüchtlingsunterkunft an OB Holzwarth und die Stadtverwaltung stellten.

Wenn die Gebäude fertig sind, sollen dort maximal 17 Personen unterkommen. Die Unterkunft an der Straße Ruitzenmühle soll zweistöckig gebaut werden. „Dort sind