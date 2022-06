Geplante Flüchtlingsunterkunft Birkmannsweiler: Tonnenweise Stahl, aber kein Gas

Eine erneute Diskussion über die neue Flüchtlingsunterkunft an der Hofkammerstraße in Birkmannsweiler haben sich die Winnender Stadträte bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend (29.6.) verkniffen. Sie hatten den 17 dringend benötigten Wohnungen für geflüchtete Menschen schließlich schon im April zugestimmt, wenn auch teilweise widerwillig. Jetzt sollten sie die Entwurfsplanung absegnen und taten das ohne Murren – obwohl das Projekt noch einmal eine halbe Million Euro teurer geworden ist. Waren in der Kostenschätzung vor zweieinhalb Monaten noch 4,92 Millionen Euro veranschlagt, ist jetzt von 5,45 Millionen Euro die Rede.

Für die Statik werden 30 Tonnen mehr Stahl benötigt

Für diese Mehrkosten sorgen insbesondere die Topografie und der schwierige Untergrund, auf dem die beiden Gebäude entstehen sollen. Wie Daniel Vogel vom Eigenbetrieb Stadtbau ausführte, werden 30 Tonnen mehr Stahl benötigt als ursprünglich gedacht, um die Statik der Riegel zu gewährleisten.

Ins Geld gehen außerdem die langen Erschließungswege für Versorgungsleitungen (zum Beispiel der Anschluss ans Kanalnetz, für den wegen des Höhenunterschieds eine „Doppelhebeanlage mit Druckleitung“ notwendig ist) sowie Investitionen in den Baugrund: Schadstoffbelastetes Material (eine Baufirma hat hier einst ihren Schutt verfüllt) muss ausgehoben, abtransportiert und durch neues Material ersetzt werden, Plattenfundamente werden eingesetzt, ebenso wie zusätzliche Außenstützen für die Gebäude.

Diese Gebäude werden als längliche, zweigeschossige Baukörper ohne Keller in Nord-Süd-Ausrichtung zwischen Spielplatz und Hofkammerstraße errichtet. Vorgesehen sind fünf Einzimmerwohnungen, zwei Zweizimmerwohnungen, vier Vierzimmerwohnungen und drei Fünfzimmerwohnungen. Entlang der Hofkammerstraße sollen 15 Stellplätze sowie Unterstellplätze für Mülltonnen und Fahrräder entstehen.

Fotovoltaik auf den Flachdächern

Auf den Flachdächern werden von den Stadtwerken Winnenden Fotovoltaikanlagen installiert und im Mieterstrommodell betrieben werden. Die Anlage besteht aus 131 Modulen und ist mit einer Gesamtfläche von 223 Quadratmetern angegeben. Ihre Leistung wird von der Stadt mit circa 39 kWp (Kilowatt peak) angegeben.

Auf einen Gasanschluss wird aus aktuellem Anlass verzichtet

Apropos Energie: Noch im April war geplant gewesen, die Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber auch mit einem Gasbrennwertspitzenlastkessel zu beheizen. Das Gas sollte aus dem Netz der Stadtwerke Winnenden stammen. Auf den Gasanschluss wird jetzt aber aufgrund der jüngsten Entwicklungen verzichtet, wie Daniel Vogel erklärte. Zwar liege der Preis für die „nun drei Luftwasserwärmepumpen in Niedertemperatur sowie eine Hochtemperaturwärmepumpe“ um circa 10 000 Euro höher, dagegen stünden aber die Nutzungsdauer der Anlage und die Preisentwicklung am Energiemarkt.

Baubeginn im August 2023, Fertigstellung Ende 2024

Der aktualisierten Planung des Architekturbüros Gebhard Kölz stimmten die Räte bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme zu. Ende Juli soll der Bauantrag eingereicht werden, im Mai 2023 plant die Stadt, die Bauleistungen zu vergeben. Im August 2023 soll dann mit dem Bau der Wohnungen begonnen werden. Die Fertigstellung ist zum Ende des Jahres 2024 geplant. Die 17 Wohnungen sollen zunächst für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und später als Sozialwohnungen genutzt werden.

Den Bebauungsplan für das Projekt am Buchenbach hatte der Winnender Gemeinderat bereits 2016 auf den Weg gebracht. Der Bedarf an den Wohnungen ist groß: Zuletzt waren – vor allem wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine – die Flüchtlingszahlen in Winnenden wieder gestiegen.