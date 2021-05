Ein 20-Jähriger wurde von der Polizei mit Marihuana erwischt. Er kam vor Gericht, und vielleicht hilft ihm das, was Richter Armin Blattner ihm auferlegte: eine Betreuung. Der junge Mann hat ein halbes Jahr einmal in der Woche bei seiner Betreuerin vorzusprechen, die ihm helfen soll, sich in Deutschland zurechtzufinden, um sich ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und straftatfreies Leben aufzubauen.

Betreuung soll helfen

Dazu gehörten unter anderem auch grundlegende