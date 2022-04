Getränke Kastner auch in Birkmannsweiler - Hört er in Schwaikheim auf?

Hans-Peter Kastner verkauft jetzt auch in Birkmannsweiler Wasser, Bier, Saft, Limonade und Co. Genauer: Im Industriegebiet an der Herzog-Philipp-Straße 45. „Wir waren schon länger auf der Suche nach einem Lager. Als wir gehört haben, dass die Vorgänger vom Getränkemarkt Gaida in den Ruhestand gehen, haben wir uns dazu entschieden, den Markt zu übernehmen“, erzählt Kastner, der sich freut, nun auch für Kunden aus Berglen besser erreichbar zu sein.

In der momentanen Situation einen weiteren Markt (neben Schwaikheim und Stuttgart-Vaihingen) eröffnen? „Einfach ist das nicht“, antwortet der Getränkehändler. Schließlich habe man auch mit Einbußen zu kämpfen gehabt. „Wir haben während der Pandemie keine Getränke mehr zu Veranstaltungen geliefert, Schulen haben weniger gebraucht, in den Büros war kaum noch jemand“, sagt er. Aber ihm gehe es eben auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen, den er sicherstellen möchte.

Im Sommer sollen LED-Lampen installiert werden

Zunächst hat sich der Betreiber allerdings für einen Probelauf entschieden und nur am Vormittag geöffnet. „Es ging nicht anders. Am Nachmittag haben Umbauarbeiten stattgefunden. Mit Kundenverkehr wäre es zu gefährlich geworden“, erklärt Hans-Peter Kastner die Entscheidung, mit der er wohl den ein oder anderen Kunden verärgert hat. „Das tut uns natürlich leid. Wir haben unter anderem Regale umgerüstet und eine neue Kassenanlage bestellt. Das hat seine Zeit gedauert. Jetzt haben wir auch am Nachmittag geöffnet, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Im Sommer wollen wir LED-Lampen installieren“, blickt Hans-Peter Kastner auf kommende Neuerungen.

Fläche von 2800 Quadratmetern

Die Fläche von 2800 Quadratmetern kommt für den Getränkehändler gerade recht. „Wir haben jetzt genug Platz, um bei den Herstellern direkt zu bestellen. Dort muss man immer eine gewisse Menge abnehmen, für die man natürlich auch Lagerplatz benötigt“, erklärt Kastner. Diese sorge dafür, dass er sich den Aufpreis beim Großhändler spart. „Die Ersparnis wollen wir so gut es geht an den Kunden weitergeben. So können wir trotz der Auswirkungen, die unter anderem die Pandemie mit sich gebracht hat, einen konstanten Preis anbieten“, erklärt er.

Ob der Markt in Schwaikheim erhalten bleibt, ist ungewiss

In Birkmannsweiler befindet sich nun auch das Depot für den Lieferservice. „Wir beliefern den Rems-Murr-Kreis und Stuttgart, sind mit sechs Fahrzeugen unterwegs“, sagt der Getränkehändler. Die Landeshauptstadt steuere man nun aus Stuttgart-Vaihingen und aus Birkmannsweiler aus an. Und wenn in Schwaikheim mal ein Getränk ausverkauft ist, dann soll der Nachschub ebenfalls aus Winnenden kommen.

Wie in den anderen Filialen verzichte man auch in Birkmannsweiler komplett auf Einwegplastik. Mit jener Devise sorgte Kastner einst bundesweit für Schlagzeilen. „Wir haben knapp 1500 verschiedene Getränke im Sortiment, 92 Prozent davon werden in Süddeutschland abgefüllt“, so Kastner.

Neben reichlich Flüssigkeiten bleibt im Getränkemarkt auch die Postfiliale erhalten. „Zu den gleichen Öffnungszeiten, zu denen wir auch den Getränkemarkt öffnen“, versichert Kastner.

Ob auch der Markt in Schwaikheim erhalten bleibt, ist indes ungewiss. „Die Gemeinde hat mir mitgeteilt, dass ab Herbst 2023 die Ludwigsburger Straße für ein Jahr saniert werden soll“, erzählt Kastner. Komme es hierbei zu Einschränkungen auch für seinen Markt, werde er diesen wohl nicht weiterbetreiben.