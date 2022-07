Gibt es eigentlich noch Hitzefrei? Nachgehakt bei Schulen in Winnenden

Hitze in Klassenzimmern, stehende Luft in den Gängen, Konzentrationsprobleme bei den Schülern: Die letzten Wochen vor den Sommerferien sind immer wieder eine Herausforderung für Lehrer und Schüler. Die finalen Tage vor der sechswöchigen Pause können besonders für die jungen Schülerinnen und Schüler sehr anstrengend sein. Trotz den hohen Temperaturen von über 30 Grad Celsius müssen sie weiterhin ihren Aufgaben in den Klassenräumen nachkommen. Wir haben in Winnenden nachgefragt, wie die heißen Tage im Klassenzimmer erträglicher werden und wollten wissen: Gibt es eigentlich noch Hitzefrei?

„Ruhige Aufgaben und wenig Bewegung“

Susanne McCafferty, Schulleiterin der Stöckachschule in Winnenden, erklärt, was sie gegen die Hitze unternimmt: „Früh morgens Fenster auf und Jalousien runter!“

Damit die Erst- bis Viertklässler die hohen Temperaturen leichter ertragen, versuchen die Lehrer der Grundschule die Aktivitäten herunterzufahren – die Noten sind sowieso verteilt. „Ruhige Aufgaben mit wenig Bewegung“, stehen laut McCafferty an diesen heißen Tagen im Vordergrund.

Und es gibt Hitzefrei, zumindest ein bisschen: An der Grundschule fallen die sechsten Stunden in dieser Woche aus, nachmittags haben die Schüler sowieso frei. Der neu gestaltete Pausenhof der Schule bietet vor allem vormittags in der großen Pause viel Schatten, in dem sich die Kinder vor der Sonne schützen.

Auch die Eltern sind gefragt

Zum Sonnenschutz können aber auch die Eltern von zu Hause aus etwas beitragen. Die Lehrer der Stöckachschule haben Mütter und Väter in den vergangenen Tagen auf die hohen Temperaturen hingewiesen und darum gebeten, den Kindern Kopfbedeckungen mitzugeben. Auch vor Ort werden die Schüler daran erinnert, ihre Mützen zu tragen und möglichst im Schatten zu bleiben. Wichtig ist außerdem, den Kindern genug und nach Möglichkeit gekühltes Wasser mitzugeben: Trinken ist an diesen heißen Tagen ganz besonders wichtig.

Die Erstklässler der Stöckachschule haben am Mittwochmorgen die Bibliothek besucht und an einem Lesewettbewerb teilgenommen. Auf dem Rückweg ging es für die Schüler dann noch an einer Eisdiele in der Marktstraße vorbei. „So konnten die Kinder sich gut abkühlen und haben danach auch gleich mehr Energie für den Rückweg“ erzählt die Schulleiterin.

Die Schulleitungen entscheiden

An der benachbarten weiterführenden Schule, der Geschwister-Scholl-Realschule gibt es eigentlich „grundsätzlich keinen Entfall aufgrund von Hitze“, sagt Schulleiterin Sabine Klass – „bei den aktuellen Temperaturen von teils über 35 Grad Celsius entfällt dann aber doch mal der ein oder andere Nachmittagsunterricht“.

Aber wer entscheidet eigentlich letztendlich, ob es Hitzefrei gibt oder nicht? Eine allgemeine Hitzefrei-Regel gibt es bundesweit nicht. In jedem Bundesland sind die Regelungen etwas anders. In Baden-Württemberg ist das so: Die Schulleitungen entscheiden selbst, ob und unter welchen Voraussetzungen sie Hitzefrei geben oder nicht. Bei der Entscheidung stehe immer das Wohl der Schüler im Vordergrund.

Hitzefrei ab 25 Grad im Schatten um 11 Uhr

Eine Empfehlung des Kultusministerium lautet, Hitzefrei erst nach der vierten Stunde zu geben und ab einer Außentemperatur von 25 Grad Celsius im Schatten um 11 Uhr. Außerdem wird eine Absprache mit benachbarten Schulen und eine nach Möglichkeit einheitliche Entscheidung mit diesen empfohlen. Klar, sonst wächst der Neid!

Gleiches Recht für alle also? Nein. An Berufsschulen und gymnasialen Oberstufen gilt eine Sonderregel: Hier gibt’s ganz generell kein Hitzefrei.