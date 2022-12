Glatteis vor der Packstation am Bahnhof in Winnenden - Bahn entschuldigt sich

Ein Großteil von Schnee und Eis ist schon wieder geschmolzen. Am Wochenende und am Montag hat die Witterung dennoch für Unfälle und Stürze gesorgt - Glatteisgefahr.

Glatteis und nicht geräumt vor Winnender Packstation

Zwar ist unserer Redaktion vom Winnender Bahnhof nichts von einem Sturz oder ähnlichen Zwischenfällen bekannt, ein Leser hat sich jedoch mit einem Foto von der Packstation am Bahnhof (Gleis 1), aufgenommen am Sonntag, 18. Dezember, an uns gewandt. „Glatteis und nicht geräumt“, schreibt er dazu. Was war da los?

Sprecherin der Bahn entschuldigt sich

Am Dienstagmorgen meldet sich eine Sprecherin der Bahn. „Wir arbeiten bei solcher Witterung mit einem Dienstleister zusammen. Mit diesem werden wir nun angesichts der Situation in Winnenden noch einmal sprechen. Wir möchten uns bei allen Winnendern für die Umstände entschuldigen“, sagt sie am Telefon.