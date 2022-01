Das neue Wohngebiet Adelsbach nimmt weiter Gestalt an. Der Technische Ausschuss des Winnender Gemeinderats hat in seiner Sitzung am Dienstagabend (18.1.) sein Einvernehmen erteilt für vier Reihenhäuser im Nelson-Mandela-Weg – trotz einiger Abweichungen von den Vorgaben, die im 2018 im Bebauungsplan für das Gebiet festgelegt wurden.

Insgesamt 8,8 Hektar groß ist das Wohngebiet, das an den Hungerberg grenzt und einmal rund 600 Bewohner haben wird. Damit ist es eines der aktuell größten