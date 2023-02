Gratis-Untersuchung lockt Hunderte zur Premiere der Gesundheitstage in Winnenden

Wie sieht mein Gesundheitszustand aktuell aus? Wie gut bin ich informiert? Wie erkenne ich Signale des Körpers, die eine ärztliche Überprüfung erfordern könnten? Und was kann ich tun, um gesund zu bleiben? Diesen und vielen weiteren Fragen sind Besucher bei den Gesundheitstagen in der Hermann-Schwab-Halle nachgegangen.

Eine halbe Stunde vor Eröffnung seien die ersten Besucher vor der Tür gestanden, sagt Melanie Skender, eine von vielen Helferinnen, Unterstützern und Mitgliedern des veranstaltenden Lions Clubs. Ihre Aufgabe: ungezählte Arme in die Manschette eines Blutdruck- und Pulsgeräts einwickeln, dann Knöpfchen am Gerät drücken, damit sie mit Luft gefüllt wird, wenig später notiert sie das Ergebnis auf dem Laufzettel.

Mit diesem können Besucher an neun weiteren Stationen herausfinden, wie es um ihre Gesundheit steht. Bei diversen Messungen und Screenings kommt alles mal dran: Augendruck, Blutzucker, Cholesterin, Größe, Gewicht, Blutdruck, Vorhofflimmern sowie Sauerstoffgehalt.

Den orthopädischen Sektor decken ein örtliches Sanitätshaus und ein Sportstudio ab. Sie laden ein zum Körperscan auf Analysegeräten, die zu ihrer täglichen Arbeit gehören. Mehr über das Wohlbefinden ebenso wie mögliche Gründe, wenn das Gegenteil der Fall ist, ließen sich an der Körperhaltung ablesen. „Auf Basis der Ergebnisse werden bei uns die jeweiligen Trainingspläne entwickelt“, erklärt Daniel Jeutter. Gemessen wird im Stehen auf einer sich drehenden Scheibe, in 30 Sekunden werde von der zu testenden Person ein „virtueller Zwilling“ erstellt, zu sehen am Bildschirm. Dieser Avatar bringt ungute Körperhaltungen wie Schulterhochstand, Skoliose, Beckenfehlstellung oder Rundrücken zum Vorschein. „Wir sehen etwa, wenn jemand unterschiedlich stark die linke und rechte Seite belastet.“ Die Auswertung könne auch zur Verletzungsprophylaxe beitragen und sportartspezifisch jedem von Nutzen sein. „Zum Beispiel bei der Fahrradergonomie, wenn es um den Abstand zum Lenker geht.“

Das ist für den Hobbyradler Robert aus Waiblingen („Ich bin unmotorisierter Bioradler“) kein Thema. Der Scan zeige vielmehr eine ungleiche Fersenbelastung. Überrascht? Nein, er neige schon sein Leben lang zum Hohlkreuz. „Ich müsste regelmäßig Gymnastik machen, aber die habe ich etwas einschlafen lassen.“ Gut möglich, dass das nun vor Augen geführte Wissen um seine nicht optimale Haltung der „Gong“ sei und als Inspiration nachwirke, „den bösen Schweinehund mal wieder unschädlich zu machen“. Was er sich von den Gesundheitschecks erhofft? „Genaueres über meinen Gesundheitszustand erfahren, das Thema liegt mir sehr am Herzen, seit ich zwei Schlaganfälle hatte.“ Daher müsse er Sport machen. „Es wird Zeit, dass der Frühling kommt und ich wieder auf mein Rädle kann.“

Agil bleiben mit den Kindern: 33-jähriger Familienvater lässt sich durchchecken

Gesundheit sei bei ihnen daheim ein wichtiges Thema, sagt Kevin Reitzenstein aus Winnenden. „Aber mit über 30 wird auch die Vorsorge wichtiger“, sagt er und reiht sich in der Schlange für die Blutzuckermessung an. Seit er Vater wurde, rückt Prävention noch stärker in den Fokus. „Ich möchte möglichst viel Zeit agil mit meinen Kindern auskosten und auch noch für die Enkel fit sein“, sagt der 33-Jährige. „Die Messungen sind eine gute Grundlage, um Bescheid zu wissen.“ Gisela hat ihre Werte bereits ermittelt. „Ich bin nicht so der große Arztgänger und nutze darum das Angebot hier gerne.“ Auch der Vortragsabend habe sich gelohnt für sie. „Interessant fand ich den Lungencheck, ich weiß jetzt, wie viel Puste ich noch habe.“ Katja und Ramon Decker aus Weiler zum Stein sind überrascht, wie viele Praxen, Firmen und Gesundheitsangebote hier vertreten sind. „Schön auch, dass Ärzte mitmachen, solch ein Angebot ist nicht alltäglich, man muss es nutzen und unterstützen“, meint er. Ihren jährlichen Check-up beim Arzt, den sie nicht ausfallen lassen, ersetze der Tag selbstverständlich nicht. Aber: „Es ist angenehm, hier kostenlos den aktuellen Status zu erfahren, und das ganz ohne Koordination eines Praxistermins.“

Rund 300 Besucher bei den Vorträgen, weitere 550 bis 600 am Messetag

Zwei Tage hat der Lions Club angesetzt, um die Aufmerksamkeit und das Interesse der Besucher auf Gesundheitsthemen zu lenken. Über Nacht hat sich die Hermann-Schwab-Halle gewandelt: vom Vortragssaal mit Stuhlreihen zu einem Messezentrum mit etlichen Ständen. Über die Messungen und Analysen hinaus sind Vereine, Institutionen, Pflegeeinrichtungen und Betriebe mit Infos vor Ort. Zudem sind Ärzte und medizinisches Fachpersonal für Fragen und Auskunft zur Stelle.

Am Vorabend zog ein mehrstündiges Vortragsprogramm zu Arthrose, Demenz, Altersdepression, Schlaganfall, Herzgesundheit und Krebserkrankungen mehrere Hundert Besucher an. Der Auftakt fand in einem feierlichen und lockeren Rahmen statt, im Beisein von OB Hartmut Holzwarth und Landrat Richard Sigel, die in ihren Grußworten den Gesundheitstag hochleben ließen. Laut OB Hartmut Holzwarth bilde er „ein neues Forum für ein wichtiges Thema“, das mit einem breitgefächerten Programm die Vielfältigkeit der städtischen Gesundheitsversorgung spiegele.

Christos Tzingos, Präsident der Lions, sagte zu der von ihm bei Amtsantritt vor einem Jahr eingebrachten Idee der Gesundheitstage, sie seien geleitet von drei Fragen: „Wie gesund bin ich, wie bleibe ich gesund und wo bekomme ich Rat und Hilfe?“ Ganz gleich, welche Frage für den Besuchenden im Vordergrund steht oder ob alle Themen ihn beschäftigen: Die Gesundheitstage seien als Motivation gedacht, „Lücken im Wissen um die eigene Gesundheit zu erkennen und anzugehen“.

Der Lions Club hätte nicht mit so vielen Besuchern gerechnet

Tzingos hatte am Samstagabend vor rund 300 Zuhörern der Fachvorträge gesagt, er fühle sich „geflasht“ von der Resonanz. Und auch die 550 bis 600 Besucher am Sonntag seien „ein Ergebnis, worauf wir total stolz sind und es in diesem Umfang nicht wirklich erwartet haben“, zieht Memo Skender, Pressewart der Lions, ein Fazit.

Gesundheitsmessen an sich seien nichts Neues, darum sei ihnen die Erweiterung mit einem Gesundheitsparcours ein großes Anliegen gewesen. Zu verdanken sei dieser Mehrwert dem Präsidenten Christos Tzingos und seinem starken, breitgefächerten und personell „gesunden“ Netzwerk an Unterstützern.