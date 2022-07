Großbaustelle in Winnenden ab 13.07.: Rückbau der Waiblinger Straße beginnt

Es geht los: Ab Mittwoch, 13. Juli, ist die Waiblinger Straße halbseitig gesperrt. Laut Ankündigung der Stadtverwaltung soll die Straße zu weiten Teilen nur in Richtung Stadtkern befahrbar sein. Zuerst wird die rechte Seite stadteinwärts gemacht (etwa von Autohändler Lutz bis zur Weidenstraße, kurz hinter dem Fahrradhändler ‘s Bike Inn). Von der Rewe-Kreuzung kommt man in die Innenstadt, der Verkehr wird stadteinwärts auf der Gegenspur geführt. In Richtung Bundesstraße (B 14) ist eine Umleitungsstrecke über die Brücken- und Max-Eyth-Straße eingerichtet. Die halbseitige Sperrung ist bis Mitte März 2023 geplant.

Grund der Großbaustelle ist der Plan, die Waiblinger Straße, die vormals als Bundesstraße diente, in eine übliche Ortsdurchgangsstraße zu verwandeln. Die Fahrbahn für Autos und Lkw wird deutlich schmaler, nur noch 5,50 Meter breit. Stattdessen soll Fußgängern und Radfahrern mehr Platz zur Verfügung stehen. Zur Überwachung der Geschwindigkeit sind außerdem Blitzersäulen geplant, eine lärmmindernde Asphaltschicht soll sich vor allem für Anwohner bemerkbar machen.