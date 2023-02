Grundschüler aus Winnenden lernen Schwimmen in einem Bad auf Rädern

Schwimmen lernen in einem Lkw? Was verrückt klingt, ist für Kinder in Winnenden momentan tatsächlich möglich. „Wundine on Wheels“ nennt sich der Wasserspaß, der auf Rädern daherkommt. Unsere Redaktion war vor Ort und hat sich das fahrbare Schwimmbecken näher angeschaut.

Nicht etwa zu Fuß, sondern mit einem VW-Bus kommen die Kinder am mobilen Schwimmbecken vor dem Höfener Mineralfreibad an. Lange müssen sie nicht warten, ehe sie den Truck-Anhänger, in dem sich das mobile Schwimmbecken befindet, endlich betreten dürfen. Ein Kind des vorherigen Kurses freut sich lautstark über das „schön warme Wasser“, ehe die nächste Gruppe an der Reihe ist. Drinnen angekommen, warten schon die beiden Schwimmlehrer im Umkleideraum.

Nachdem sich alle in ihre Badesachen geworfen haben, geht es auch schon durch eine Tür in den Schwimmbereich. Dort befindet sich das sechs Meter lange Schwimmbecken, das über eine kleine Leiter zugänglich ist. Eine kleine Leiter, die für einige der Kinder allerdings eine große Hürde darstellt. Sie gehen erst mal zögerlich vor, die Leiter führt schließlich direkt ins Wasser.

Dies passt zu einer aktuellen Studie der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), wonach immer weniger Kinder in Deutschland mit dem „Nass“ vertraut sind. Immer weniger von ihnen ist es möglich, in frühem Alter das Schwimmen zu lernen. Der Anteil der Nichtschwimmer unter Grundschulkindern hat sich seit 2017 verdoppelt.

Stiftung bekommt Anträge aus ganz Deutschland

Ein großes Problem, welchem die „Josef-Wund-Stiftung“ mit ihrem Projekt „Wundine on Wheels“ jetzt versucht entgegenzutreten. Die erfreuliche Nachricht: Es scheint zu funktionieren. „Von Anträgen aus allen Teilen Deutschlands, vom Bodensee bis hoch in den Norden“, berichtet Projektleiterin Sabeth Flaig. Das Projekt: ein riesiger Erfolg.

In Anbetracht dessen ist es nicht verwunderlich, dass die Stiftung laut ihren Angaben „für dieses Jahr schon ein oder vielleicht sogar zwei neue Schwimmbecken auf Rädern“ verwirklichen möchte. In Winnenden soll das Schwimm-Mobil nun zwei Monate, bis zum 4. April, stehen bleiben, bevor es weiter in das von der Flutkatastrophe erschütterte Ahrtal zieht.

Von den im Schwimm-Mobil tätigen Schwimmlehrern bekommt die „Josef-Wund-Stiftung“ positive Rückmeldungen. Projektleiterin Sabeth Flaig berichtet: „Ihnen fällt auf, dass sich die Kinder in diesem kleinen geschützten Raum einfach sicher fühlen. Es ist ideal, um die Grundlagen des Schwimmens zu erlernen.“

Hoffnung auf Transfers der Schulkinder auch nach „Wundine on Wheels“

Eine Aussage, die auch Petra Riefler, Schulleiterin der Grundschule Höfen, unterstreicht. Sie ist beim ersten Schwimmkurs ihrer Grundschüler ebenfalls vor Ort und lobt auch den Transfer der Kinder von den Schulen zum Schwimm-Mobil und wieder zurück. Der anfangs erwähnte VW-Bus von der mobilen Jugendarbeit sei nämlich von der Stadt Winnenden bereitgestellt worden. „Die Transfers der Kinder klappen sehr gut, alles geht gut ineinander über, die Kinder müssen kaum warten“, erzählt sie.

„Win-win-Situation“ für alle Beteiligten

Die Schulleiterin ist zudem froh über die Schwimmlehrer, für Schulen nahezu ein Luxus. Sie weist auf den bestehenden Lehrermangel hin und erklärt: „Wenn wir mit den Kindern zum Schwimmkurs gehen, werden für diese Zeit normalerweise immer zwei Lehrer in Anspruch genommen. Darunter muss sogar ein Lehrer mit Rettungsschwimmerschein sein. Das sind Kapazitäten, die viele Schulen einfach überhaupt nicht haben.“

Auch Eltern haben es immer schwerer

Deshalb ist Petra Riefler umso glücklicher, mit Sportlehrerin Yasmin Boger eine Lehrkraft zu haben, welche einen Rettungsschwimmerschein besitzt.

Auch sie hat nur positive Worte für das Projekt. Sie spricht auch als Mutter, als sie sagt, es sei schade, dass immer mehr Bäder in der Nähe schließen und es so nicht nur den Schulen, sondern auch den Eltern privat immer schwerer gemacht wird, den Kindern frühzeitig das Schwimmen beizubringen.