Guggenmusik-Gruppe Querköpf Winnenden wird endlich wieder das Rathaus stürmen

Auf diese Momente haben die Winnender „Querköpf“ seit drei Jahren hingefiebert: Faschingsfeiern ohne Einschränkungen. Es geht wieder los und die Guggenmusiker haben sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Nicht zuletzt wegen ihres neuen Outfits. Kann man das Feiern verlernen?

Dunja Anessiadis, aus dem Vorstandsteam der „Querköpf“ muss auf diese Frage erst einmal lachen. „Das ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht“, sagt sie. Gemeinsam mit Vorstandskollegin Angela Müller ist sie zum Termin mit der Zeitung erschienen. Beide sind bester Laune. „Die Stimmung ist super. Endlich sind wir wieder unterwegs“, sagt Müller.

Neues „Häs“ erinnert an die Feuerwehr

Mit dabei haben sie ihr neues „Häs“, also das Outfit, das sie bei ihren Auftritten tragen: Viel Rot und Neongelb, dazu ein Helm, erinnert es stark an die Feuerwehr und das ist auch gewünscht. Vor Jahren haben die Winnender Guggenmusiker bei einer Faschingsfeier Wunderkerzen verteilt, die in einer Halle den Feueralarm ausgelöst haben, was zu einem Großeinsatz führte. „Seither begrüßen uns andere Gruppen mit Alarmgeräuschen, wenn sie uns sehen“, erzählt Dunja Anessiadis. Diesen Running Gag haben sich die „Querköpf“ mit ihrem neuen Häs nun zu eigen gemacht. Refinanziert hat der Verein die Kleidung teilweise mit vergangenen Veranstaltungen, etwa dem City-Treff. Jedes Mitglied habe jedoch auch selbst etwas beisteuern müssen.

Rathaussturm am Donnerstag, 16. Februar

Wer das Outfit aus nächster Nähe betrachten möchte, hat am 16. Februar die Gelegenheit dazu. Dann nämlich findet in Winnenden wieder ab 10 Uhr eine Narrenmesse in der katholischen Kirche statt. Im Anschluss ziehen die Teilnehmer durch die Innenstadt in Richtung Rathaus, wo es dort zum traditionellen Sturm kommt. „Mit dabei sind wieder etwa 90 Kinder aus den Kindergärten in der Umgebung. OB Holzwarth und Bürgermeister Haas haben ebenfalls zugesagt“, freut sich Dunja Anessiadis.

Zu viel verraten wollen die Vorstände der „Querköpf“ nicht. Natürlich haben sie sich aber wieder Spiele ausgedacht. „Es ist wie immer etwas, das in die Zeit passt. Und wir haben uns auch wieder Kostüme für die beiden Herren ausgedacht“, kündigt Anessiadis an. Gerade jetzt, sind die beiden Vorstände überzeugt, dürsten einige nach der Ablenkung. „Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine. Die Leute sehnen sich nach positiven Nachrichten. Zuletzt waren wir bei einem Umzug in Steinheim, der extrem gut besucht war“, erzählt Angela Müller. Selbiges erhoffen sich die „Querköpf“ natürlich auch vom Rathaussturm, wenn bereits morgens ab 7 Uhr aufgebaut und geschmückt wird.

Andere Gruppen haben sich über die Corona-Zeit aufgelöst

Natürlich haben auch die Guggenmusiker etwa mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. „Am meisten macht sich das bei uns bei Busfahrten bemerkbar“, sagt Dunja Anessiadis.

Fährt die Gruppe zu Umzügen und Co, dann meist mit gemieteten Reisebussen. Aber auch dies soll die Freude auf die anstehenden Faschingstage nicht schmälern. Mit ihren 28 aktiven Mitgliedern sehen sich die Querköpfe gut aufgestellt. „Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr“, weiß Angela Müller. Andere Gruppen gebe es seit der Pandemie nicht mehr. Über die Zeit ohne Veranstaltungen und Co seien andere Interessen in den Vordergrund gerückt. Nicht so in Winnenden.