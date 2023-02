Handel, Gastronomie und Co. in Winnenden: Schulnote 2,65 für die Innenstadt

In der Bewertung von Innenstädten geht’s (zumindest in der Wortwahl) um Leben und Tod: „Lebendig“, also vital, ist die Innenstadt, wenn was los ist, wenn Menschen hier einkaufen, verweilen, essen und miteinander tratschen. „Ausgestorben“ heißt: Menschenleere, tote Hose. Was gilt für die Winnender Innenstadt? Der Patient hat zwar mitunter zu kämpfen, aber ganz eindeutig Puls. Die Studie „Vitale Innenstädte“ hat Winnenden mit der Schulnote 2,65 bewertet, immerhin. Damit liegt Winnenden unter dem bundesweiten Durchschnitt (2,2), gleichauf mit Waiblingen und Fellbach.

Hauptmotivation für einen Besuch der Winnender Innenstadt: Einkaufen

Was gut läuft und wo’s hakt, weiß Wirtschaftsförderer Timm Hettich. Er zeigt Verständnis für Händler, die aktuell früher schließen, und fordert Investitionen in die Aufenthaltsqualität der Innenstadt.

Denn zwar liefert die Studie, für die das Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln an sechs Tagen in der Winnender Innenstadt 400 Passanten befragt hat, ein klares Ergebnis: Einkaufen ist weiterhin das Besuchsmotiv Nummer eins. In Winnenden gaben das knapp 80 Prozent der Befragten an, ein Wert, der 20 Prozent über dem Durchschnitt aller befragten Städte mit derselben Ortsgröße liegt.

Hettich ist sich aber sicher: Die Dominanz des Handels als Hauptbesuchsgrund der Innenstadt wird in den kommenden Jahren schwinden. Gleichzeitig würden Verweilflächen und gastronomisches Angebot immer wichtiger. Laut Studie haben 70 Prozent der Befragten den Verantwortlichen in Winnenden eine klare Botschaft gesendet: Es benötigt mehr Plätze und Sitzgelegenheiten.

„Das ist der größte Punkt, der mich seit Jahren umtreibt“, sagt Timm Hettich im Gespräch mit unserer Redaktion, „die Menschen kommen auch zum Verweilen, Freunde-Treffen in die Stadt. Wir müssen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Damit stärken wir am Ende auch wieder den Handel.“

Wirtschaftsförderer Timm Hettich: Spielgeräte? Fehlanzeige

Was schwebt ihm vor? Viel Geld hat Winnenden aktuell nicht auszugeben, Projekte wie der barrierefreie Ausbau der Seitenstraßen in der Innenstadt werden immer weiter nach hinten geschoben. Hettich sagt: „Dass wir keine millionenintensiven Maßnahmen machen können, ist mir auch klar. Aber was die Aufenthaltsqualität angeht, kann man auch mit kleineren Mitteln etwas erreichen.“ Beispiel Familien: „Wir haben schlichtweg keine Spielflächen für Kinder. Familien bieten wir keinerlei Aufenthaltsqualität.“ Einzelne Spielgeräte, die es mal gab, seien wegen der Märkte abgebaut worden. In Schwäbisch Gmünd werde jedes Jahr im Sommer der Marktplatz in einen Riesenspielplatz mit Sand verwandelt. Die Überlegung, auch in Winnenden solche „Pop-up-Flächen“ zu schaffen, gibt es bereits, sie könnte zum Beispiel auf dem Viehmarktplatz umgesetzt werden.

Wie zufrieden ist der Wirtschaftsförderer eigentlich mit dem Gesamtergebnis, auch im Hinblick auf den Vergleich mit der größeren Nachbarstadt Waiblingen? „Ich habe mich mit dem Kollegen dort schon kurz ausgetauscht, wir werden das bestimmt im Detail noch intensiver tun“, sagt Hettich. Und diplomatisch: „Jede Innenstadt hat ihre Stärken und Schwächen.“

Mehrheitsmeinung: Die Lage hat sich verbessert

Insgesamt zeige sich, dass Winnenden gut aufgestellt sei. Nur zehn Prozent der Menschen sähen eine Verschlechterung der Verhältnisse, knapp die Hälfte eine Verbesserung in den zurückliegenden Jahren. „Bei uns ist der große Vorteil: Wir haben immer noch eine sehr geringe Leerstandsquote in einer sehr kleinen und kompakten Innenstadt. Wir haben einen hochattraktiven Wochenmarkt, der bei uns ein Riesenfrequenzbringer ist. Thema Erreichbarkeit: Das kostenlose Parken ist ein klarer Standortvorteil.“

Apropos: Die Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit wird besser bewertet als das Parkplatzangebot und die Autofreundlichkeit. Rund 56 Prozent der Befragten suchen laut Studie die Innenstadt mit dem Auto auf, gefolgt von „zu Fuß“ (knapp 17 Prozent) und dem ÖPNV (knapp 14 Prozent). Schlusslicht mit rund 13 Prozent ist das Fahrrad.

Personalmangel als großes Problem: Läden machen immer früher zu

Als besonders positiv wird das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot hervorgehoben, ebenso wie die Gastronomie sowie die Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung zur Studie. Dennoch sei der Wunsch klar, dass die Einzelhandelsangebote wenn möglich weiter ausgebaut werden sollten.

Aktuell sieht es allerdings eher danach aus, als würde dieses Angebot zurückgefahren: Immer mehr Läden schließen früher am Abend oder bleiben an manchen Tagen ganz zu. Hettich weiß von den Nöten der Einzelhändler: „Die Situation ist weiterhin extrem schwierig. Das Thema Personal ist nicht nur in der Gastro, sondern mittlerweile auch im Einzelhandel extrem angespannt.“ Er könne die Händler gut verstehen, aber: Die „massiven Personalprobleme“ führten zu reduzierten Öffnungszeiten – „was eine Innenstadt natürlich nicht attraktiver macht“.

Ins „Glückskind“ soll wieder Gastronomie

Dranbleiben muss Winnenden auch beim gastronomischen Angebot: „Da tut sich jetzt was mit der Neubelegung im alten Rathaus“, sagt Hettich. Im „Glückskind“, das Mitte März auszieht, wünscht sich der Wirtschaftsförderer unbedingt gastronomische Nachfolger, am besten solche, die weiterhin junge Menschen ansprechen. Er habe bereits Interessenten an den Vermieter vermittelt. Neues zu vermelden gebe es aber aktuell nicht.

An der Studie „Vitale Innenstädte“, die alle zwei Jahre erscheint, hat Winnenden erstmals teilgenommen. Das IFH in Köln hat dafür im vergangenen Herbst rund 69.000 Passantinnen und Passanten in 111 deutschen Innenstädten aller Größenordnungen interviewt. Unterstützt wurde die Untersuchung von der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (bcsd), dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Handelsverband Deutschland (HDE) und dem Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB).