Hannes Lauschke leitet Optiker-Geschäft in Winnenden in dritter Generation

Er sei seinem Vater dankbar, dass er ihn niemals in eine bestimmte berufliche Richtung gedrängt habe und ihm alle Freiheiten ließ, seinen Weg ins Leben hinein zu finden und sich zu entfalten, betonte der Winnender Optikermeister Hannes Lauschke. Er habe sich in verschiedene Richtungen ausprobieren können, und niemals sei davon die Rede gewesen, dass er den Familienbetrieb übernehmen müsse.

In Köln die Optiker-Meisterschule absolviert

Das Optikergeschäft Lauschke, in Winnenden direkt neben dem Schwaikheimer Torturm gelegen, wurde 1961 gegründet. Hannes Lauschke leitet es nun in dritter Generation. Er wurde 1989 geboren, besuchte den Kindergarten und die Schule in Winnenden. Als es daran ging, sich zu entscheiden, welchen Beruf er ergreifen sollte, habe er sich zunächst in mehreren Praktika auf dem Bau und in der Baumschule ausprobiert, ehe er sich entschloss, wie sein Großvater und Vater den Optikerberuf zu ergreifen, dessen Vorteile und Faszination er ja schon von Kindheit her kannte. Er absolvierte eine Lehre in Weissach im Tal und zog dann 2013, den Gesellenbrief in der Tasche, nach Köln.

Er habe sich gedacht, blickte er zurück, ein Tapetenwechsel könne nicht schaden. In Köln absolvierte Lauschke erfolgreich die Optiker-Meisterschule und arbeitete in mehreren Optikerläden, sowohl in unabhängigen Handwerksbetrieben wie auch in Niederlassungen von Ketten. Es könne nicht schaden, über den Tellerrand hinauszuschauen, Erfahrung zu sammeln und zu lernen, welche unterschiedlichen Unternehmensphilosophien in das jeweilige Marketing einfließen. „Ich bleibe in der Millionenstadt Köln und mache hier mein Ding, als normaler Angestellter“, sei sein ursprünglicher Lebensplan gewesen. „Okay, aber da fehlte irgendwas!“ Schnell habe er gelernt, wenn man etwas wirklich verändern wolle, neue Konzepte ausprobieren, sich in seinem Handwerk entfalten und Verantwortung übernehmen, dann gehe dies am besten, wenn man sein eigener Herr sei.

Intensiver Austausch zwischen Vater und Sohn

„Und ich hatte die Möglichkeiten dazu. Sie warteten auf mich, daheim in Winnenden!“ Dort habe sich für seinen Vater die Frage gestellt, was mit dem Betrieb geschehen sollte, wenn er sich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen würde. Er müsste sein Lebenswerk an einen Nachfolger übergeben, wenn es weiterbestehen sollte. Es hätten dafür mehrere Alternativen bestanden, blickte Lauschke zurück.

Vater und Sohn hätten sich intensiv ausgetauscht, miteinander abgewogen und gemeinsam entschieden: „Vater wollte den Betrieb abgeben, ich wollte mich verändern. Ich hätte es nicht gemusst. Vater betonte stets, ich müsse das tun, was ich für richtig halte.“ Schließlich sei er dann 2019 wieder „heimgekommen in mein Winnenden“, in dem er immer noch verwurzelt und auch über die Familie hinaus verbunden gewesen sei.

Natürlich fehle ihm bisweilen auch Köln mit seinem rheinischen Flair, seiner Leichtigkeit und seiner Lebensart. Aber in keinem Moment habe er seine Entscheidung bereut. Sie war gut, und er habe sich für die richtige Richtung entschieden. Der Umzug in die eigene Wohnung in Winnenden, die Betriebsübergabe mit allen dazugehörenden Formalitäten seien im April 2019 völlig entspannt über die Bühne gegangen.

2014 brach bei Hannes Lauschke die Epilepsie aus

„Und dann kamen die Probleme in der Gestalt von Corona, mit allen seinen Begleiterscheinungen und Konsequenzen“, erinnerte sich Lauschke. Als zusätzliches Handicap sei bei ihm hinzugekommen, er habe an Epilepsie gelitten. Die Krankheit sei 2014 vollkommen aus dem Nichts ausgebrochen. Die Anfälle stellten sich vor allem nachts ein. Vor allem auf der Meisterschule in Köln sei es bisweilen „richtig rumpelig“ gewesen, „aber ich gab nicht auf. Auch nicht, als es dann 2019 besonders schlimm wurde. Ich bin Optiker und Optimist. Jeder Mensch bekommt Hindernisse in den Weg gelegt, es kommt darauf an, wie man damit umgeht“. Und letztendlich sei ihm ja nichts anderes übriggeblieben, als sich den Herausforderungen zu stellen. Am 26. Oktober 2021 wurde er nach einer völlig neuen Behandlungsmethode operiert, die Nachuntersuchungen seitdem hätten erwiesen, dass die Krankheit verschwunden sei. Der Heilungsprozess sei sehr gut verlaufen, die Messwerte würden Anlass zur Zuversicht geben.

Während all dieser Zeit, solange er selbst krankgeschrieben war und sich in Reha befand, sei er nicht allein dagestanden. Er musste sich keine Sorgen machen, er wusste seinen Vater an seiner Seite. Auch im Betrieb, wo er ihn gegenüber Kunden, Lieferanten und den vier Mitarbeiterinnen vertrat. Dankbar sei er für die loyalen, absolut zuverlässigen Mitarbeiterinnen, die teilweise seit zwanzig Jahren dem Betrieb die Treue halten. Dies gab ihm stets die notwendige Sicherheit und Zuversicht, „und es klappte“, so Lauschkes Fazit.

„Wir finden für jeden Kunden das Richtige"

Er sei der Firmenphilosophie seines Vaters und dem Grundsatz „Ehrlich währt am längsten“ treu geblieben, mit jedem Kunden und jeder Kundin fair und auf Augenhöhe umzugehen. Jeder Einzelne werde wertgeschätzt.

Seine Mitarbeiterinnen und er würden sich alle Zeit nehmen, die notwendig sei, um für jeden die optimale Lösung zu finden, von der Anamnese über den Sehtest bis hin zu individuellen Vorschlägen. Niemandem werde etwas aufgeschwätzt, es gehe darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Und einmal gut sei immer noch besser als dreimal billig. „Wir finden für jeden Kunden das Richtige, ob es sich um Kontaktlinsen, Sonnenbrillen oder Brillen handelt.“ Schließlich handle es sich längst um mehr als einfach nur Sehhilfen, es seien modische Accessoires, durch die Persönlichkeit und Aussehen zur Geltung gebracht werden.

Der Vater genießt seinen dritten Lebensabschnitt

Sein Vater stehe nach wie vor ab und zu im Betrieb, wenn Not am Mann sei. Diese gelebte Kontinuität komme auch bei der Kundschaft sehr gut an. Er rede ihm allerdings in die Geschäftsführung nicht rein, sei aber gern mit einem Ratschlag und seiner reichen Erfahrung behilflich. Wenn er von Kunden oder Lieferanten angesprochen werde, laute seine Standardantwort: „Ich habe nichts mehr zu entscheiden, besprechen Sie das mit meinem Sohn!“ Er genieße den dritten Lebensabschnitt in seinem Garten und in der Stadtkapelle.

Sie würden regelmäßig zusammenkommen, miteinander kochen und Zeit verbringen, erzählte Hannes Lauschke. Sie hätten sich stets viel zu erzählen, wobei die geschäftlichen Themen immer mehr in den Hintergrund treten würden.

Dieser Artikel ist zuerst am Donnerstag, 15. Dezember, in unserer Beilage "So stark ist der Rems-Murr-Kreis - die nächste Generation" erschienen.